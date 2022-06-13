В Екатеринбурге ликвидировали арт-объект «Жить прошлым!»
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге ликвидировали арт-объект художника Тимофея Ради «Жить прошлым!». Об этом сообщает Е1.RU.
Тимофей Радя установил конструкцию «Жить прошлым!» на крышах двух домов на Уралмаше ко Дню России. Однако уже сегодня утром буквы сбросили с жилых домов.
Тимофей Радя установил конструкцию «Жить прошлым!» на крышах двух домов на Уралмаше ко Дню России. Однако уже сегодня утром буквы сбросили с жилых домов.
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Арт-объект «Жить прошлым!» Тимофея Радя появился на уралмашевских крышах в Екатеринбурге
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