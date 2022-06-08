Арт-объект «Жить – прошлым!» Тимофея Радя появился на уралмашевских крышах в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на Уралмаше появился новый арт-объект. Уличный художник Тимофей Радя установил на крышах двух домов монументальную конструкцию «Жить – прошлым!».После установки арт-объекта, его автор написал в своем телеграм-канале стих, который заканчивается следующими строчками:«Тогда мне казалось, что "жить прошлым" – это точный диагноз. Сегодня я думаю, что это приговор», – написал Тимофей Радя.После этого он поздравил сограждан с праздником.На конструкциях этих домов (Космонавтов 25а, 27а, 29а) в советские годы тоже была установлена надпись, однако до наших дней сохранился лишь серп и молот на третьем доме.