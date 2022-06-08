Арт-объект «Жить – прошлым!» Тимофея Радя появился на уралмашевских крышах в Екатеринбурге
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на Уралмаше появился новый арт-объект. Уличный художник Тимофей Радя установил на крышах двух домов монументальную конструкцию «Жить – прошлым!».
После установки арт-объекта, его автор написал в своем телеграм-канале стих, который заканчивается следующими строчками:
«Тогда мне казалось, что "жить прошлым" – это точный диагноз. Сегодня я думаю, что это приговор», – написал Тимофей Радя.
После этого он поздравил сограждан с праздником.
На конструкциях этих домов (Космонавтов 25а, 27а, 29а) в советские годы тоже была установлена надпись, однако до наших дней сохранился лишь серп и молот на третьем доме.
После установки арт-объекта, его автор написал в своем телеграм-канале стих, который заканчивается следующими строчками:
«Тогда мне казалось, что "жить прошлым" – это точный диагноз. Сегодня я думаю, что это приговор», – написал Тимофей Радя.
После этого он поздравил сограждан с праздником.
На конструкциях этих домов (Космонавтов 25а, 27а, 29а) в советские годы тоже была установлена надпись, однако до наших дней сохранился лишь серп и молот на третьем доме.
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