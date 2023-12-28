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Спустя четыре года в Свердловском Театре музкомедии вновь появился гендиректор

09.46 Среда, 3 января 2024
Фото: пресс-служба Свердловского театра музкомедии
У Театра музыкальной комедии вновь появился генеральный директор — в декабре 2023 года на эту должность был назначен Ян Смоленцев. Напомним, предыдущий гендиректор театра, Михаил Сафронов, скоропостижно умер 12 декабря 2019 года, и на протяжении четырёх лет временно исполняющей обязанности гендиректора была Голсина Безуглова.

31-летний Ян Смоленцев назначен на должность гендиректора распоряжением правительства Свердловской области от 11 декабря 2023 года. Его представили коллективу театра на общем собрании 25 декабря. В собрании приняла участие министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

Спустя четыре года в Свердловском Театре музкомедии вновь появился гендиректор

Ян Смоленцев. Фото: пресс-служба Свердловского театра музкомедии


Ян Смоленцев является воспитанником детской студии Свердловского театра музкомедии. В 2018 году Смоленцев окончил Высшую школу деятелей сценического искусства («Школа Г. Г. Дадамяна») по специальности «Менеджер сценических искусств», в 2019 — УрГАУ по специальности «Антикризисное управление». Также в Школе Г. Г. Дадамяна получил дополнительное образование по специальностям «Менеджер сценических искусств» (2019) и «Вызовы времени. Управление театром в современных условиях» (2021).

В 2022 году Смоленцев получил дополнительное образование в Театральном институте имени Бориса Щукина» по специальности «Методы эффективного управления в сфере культуры».

Ян Смоленцев уже работал в Свердловском театре музкомедии главным администратором в 2016—2021 годах. С 2021 по 2023 Смоленцев руководил Нижневартовским ТЮЗом.

В августе 2022 года умер главный режиссёр Свердловского театра музкомедии Кирилл Стрежнев. В марте 2023 года на его место была назначена режиссёр из Москвы Нина Чусова.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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13:15 Зарезавший мужчину ножом у «Гринвича» житель Екатеринбурга помещён в СИЗО до 29 февраля
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11:51 Приговорённый к 9,5 годам колонии экс-начальник екатеринбургского УМВД погиб в зоне боевых действий
09:46 Спустя четыре года в Свердловском Театре музкомедии вновь появился гендиректор
23:47 На выставке «Россия» в Москве можно найти дракончиков из сысертского фарфора
19:05 Умер уральский художник Лев Карнаухов
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18:49 Более половины екатеринбуржцев с трудом вливаются в работу после новогодних праздников
15:16 Сотрудники ДПС поймали больше 30 пьяных водителей в Свердловской области первого января
14:03 Появились дополнительные электрички из Екатеринбурга в Верхотурье в формате «тур выходного дня»
12:56 МЧС в Новоуральске дарит многодетным семьям пожарные извещатели
11:43 Екатеринбуржец добился отмены штрафа за неправильную перевозку ребенка
10:53 В Свердловской области ожидаются сильнейшие морозы
07:38 На ещё 12 станций вблизи Екатеринбурга можно добраться за 37 рублей в рамках единого городского тарифа электричек
21:38 Более 6 тысяч человек в новогоднюю ночь побывали на центральной площади Екатеринбурга
18:57 Сотни екатеринбуржцев приняли участие в «Забеге обещаний» и других забегах первого дня нового года
18:10 В потёмках встречали Новый год жители одного из домов в Среднеуральске
17:46 Заминка в расписании поездов произошла накануне на станции Екатеринбург-Пассажирский
16:35 Несколько сосёночек решил украсть с могил мемориала Романовых злоумышленник
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