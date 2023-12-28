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Спустя четыре года в Свердловском Театре музкомедии вновь появился гендиректор
Фото: пресс-служба Свердловского театра музкомедии
У Театра музыкальной комедии вновь появился генеральный директор — в декабре 2023 года на эту должность был назначен Ян Смоленцев. Напомним, предыдущий гендиректор театра, Михаил Сафронов, скоропостижно умер 12 декабря 2019 года, и на протяжении четырёх лет временно исполняющей обязанности гендиректора была Голсина Безуглова.
31-летний Ян Смоленцев назначен на должность гендиректора распоряжением правительства Свердловской области от 11 декабря 2023 года. Его представили коллективу театра на общем собрании 25 декабря. В собрании приняла участие министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.
Ян Смоленцев является воспитанником детской студии Свердловского театра музкомедии. В 2018 году Смоленцев окончил Высшую школу деятелей сценического искусства («Школа Г. Г. Дадамяна») по специальности «Менеджер сценических искусств», в 2019 — УрГАУ по специальности «Антикризисное управление». Также в Школе Г. Г. Дадамяна получил дополнительное образование по специальностям «Менеджер сценических искусств» (2019) и «Вызовы времени. Управление театром в современных условиях» (2021).
В 2022 году Смоленцев получил дополнительное образование в Театральном институте имени Бориса Щукина» по специальности «Методы эффективного управления в сфере культуры».
Ян Смоленцев уже работал в Свердловском театре музкомедии главным администратором в 2016—2021 годах. С 2021 по 2023 Смоленцев руководил Нижневартовским ТЮЗом.
В августе 2022 года умер главный режиссёр Свердловского театра музкомедии Кирилл Стрежнев. В марте 2023 года на его место была назначена режиссёр из Москвы Нина Чусова.
31-летний Ян Смоленцев назначен на должность гендиректора распоряжением правительства Свердловской области от 11 декабря 2023 года. Его представили коллективу театра на общем собрании 25 декабря. В собрании приняла участие министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.
Ян Смоленцев. Фото: пресс-служба Свердловского театра музкомедии
Ян Смоленцев является воспитанником детской студии Свердловского театра музкомедии. В 2018 году Смоленцев окончил Высшую школу деятелей сценического искусства («Школа Г. Г. Дадамяна») по специальности «Менеджер сценических искусств», в 2019 — УрГАУ по специальности «Антикризисное управление». Также в Школе Г. Г. Дадамяна получил дополнительное образование по специальностям «Менеджер сценических искусств» (2019) и «Вызовы времени. Управление театром в современных условиях» (2021).
В 2022 году Смоленцев получил дополнительное образование в Театральном институте имени Бориса Щукина» по специальности «Методы эффективного управления в сфере культуры».
Ян Смоленцев уже работал в Свердловском театре музкомедии главным администратором в 2016—2021 годах. С 2021 по 2023 Смоленцев руководил Нижневартовским ТЮЗом.
В августе 2022 года умер главный режиссёр Свердловского театра музкомедии Кирилл Стрежнев. В марте 2023 года на его место была назначена режиссёр из Москвы Нина Чусова.
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