12:00 | 13.12.2019

Фото: muzkom.net

Вчера, 12 декабря, во время командировки в Москве в возрасте 70 лет скончался генеральный директор Свердловской музыкальной комедии Михаил Сафронов. Глава Екатеринбурга, Администрация города Екатеринбурга, Екатеринбургская городская Дума выразили соболезнования родным и близким Заслуженного работника культуры РФ.



Михаил Сафронов родился 10 апреля 1949 года в Ирбите. Он окончил Белорусский государственный театрально-художественный институт по специальности «Режиссёр театра» и Высшую школу деятелей сценического искусства по специальности «Менеджер театра высшей квалификации» в Москве.



С 1979 по 1984 годы Сафронов работал директором ТЮЗа в Свердловске, затем стал начальником Управления культуры Свердловского облисполкома, потом начальником Управления региональной национальной и культурно-досуговой политики Министерства культуры РФ. С 1996 по 1999 годы руководил Свердловским драмтеатром, после чего возглавил Свердловский академический театр музыкальной комедии.



За время своей жизни Сафронов также занимал множество общественных должностей. Кроме того, он был продюсером ярких постановок Музкомедии, таких как: «www.силиконовая дура.net», «Екатерина Великая», «Мёртвые души», «Алые паруса», «Белая гвардия», «Декабристы».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»