Умер главный режиссёр Свердловского театра музыкальной комедии Кирилл Стрежнев

Ксения Альпинская © Вечерние ведомости

В ночь на 27 августа на 69-м году жизни не стало удивительного и талантливого человека, театрального режиссёра, педагога, народного артиста России, члена Союза театральных деятелей России — Кирилла Савельевича Стрежнева.В 1977 году Кирилл Савельевич окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, факультет драматического искусства (курс И. Гриншпуна).К постановочным работам Кирилла Савельевича в качестве режиссёра на сцене Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии относятся:1989 — И. Кальман, оперетта «Принцесса цирка»1990 — Д. Тухманов, мюзикл «Багдадский вор»1991 — И. Штраус, оперетта «Летучая мышь»1996 — Г. Седельников, водевиль «Медведь! Медведь! Медведь!»1999 — А. Тровайоли, мюзикл «Чёрт и девственница»1999 — Ф. Легар, оперетта «Весёлая вдова»2002 — Дж. Герман, мюзикл «Хелло, Долли!»2003 — романтическая прогулка во Времени под музыку советских композиторов «Парк советского периода»2007 — И. Гайдн, игра в комическую оперу «Влюблённые обманщики»2007 — А. Пантыкин, реалити-мюзикл «www.силиконовая дура.net»2009 — А. Пантыкин, Гоголь-моголь «Мёртвые души»2009 — О. Фельцман, музыкальная комедия-фарс «Тётка Чарли»2010 — В. Баскин, космический мюзикл «Кошка»2011 — М. Дунаевский, мюзикл «Алые паруса»2012 — Дж. Бок, мюзикл «Скрипач на крыше»2012 — В. Кобекин, музыкальная драма «Белая гвардия»2013 — А. Пантыкин, бурлеск «Чирик кердык ку-ку» (по пьесе Николая Коляды «Баба Шанель»)2014 — И. Штраус, оперетта «Летучая мышь»2014 — Г. Опелка, пара часов в кабаре «C’est la vie»2015 — И. и М. Дунаевские, мюзикл «Весёлые ребята»2016 — Е. Загот, мюзикл «Декабристы»2017 — А. Журбин, рок-опера «Орфей & Эвридика»2018 — Е. Кармазин, комедия «Моцарт VS Сальери»2020 — А. Пантыкин, музыкальная притча «Храни меня, любимая»2021 — круиз без антракта «Мелодия двух морей»Будучи руководителем и мастером курса актёра музыкального театра в Екатеринбургском государственном театральном институте, Кирилл Савельевич воспитал целую плеяду известных российских артистов, к которым относятся Юлия Дякина, Евгений Зайцев, Игорь Ладейщиков.Это огромная потеря для всего театрального сообщества и особенно для Свердловского театра музыкальной комедии, где Кирилл Стрежнев занимал пост главного режиссёра более 35 лет.Светлая память и глубокие соболезнования родным и близким.