Возрастное ограничение 18+
Пёс Рыжий оказался в екатеринбургской ветклинике с ножевой раной
Фото: соцсети
Ни забота неравнодушных людей, ни собственная недоверчивость не уберегли пса Рыжего из уральского леса от встречи с садистом. Животное получило колото-резанную рану и сейчас проходит лечение в екатеринбургской ветклинике.
Первым о рыжей собаке, одиноко живущей в свердловском лесу, рассказал опекун Моти, другой собачки, которой садисты отрезали мягкие ткани морды. Алексей стал регулярно наведываться к Рыжему в лес и, фактически, взял опекунство и над ним — привозил корм, сооружал тёплую будку для зимовки, деньги на которую собирали «с миру по нитке». После того, как лесное жилище Рыжего разломали неизвестные, возникло опасение, что на пса устроили охоту «дог-хантеры» (как теперь стало понятно, опасения не напрасные). Дикую, недоверчивую собаку сам Алексей с последователями попытались отловить, чтобы перевезти в более безопасное место, но сделать это так и не удалось. К сожалению.
Недавно Рыжий пропал с привычного места, и только недавно прибившаяся к нему подруга встречала опекунов. Дурные предчувствия подтвердились, когда пёс вернулся, сильно прихрамывая. На груди его зияла рана. Раненую собаку удалось отловить и отвезти в екатеринбургскую ветклинику «Здоровье животных». Там его прооперировали, жизнь его вне опасности, но вот будущее — туманно. Понятно, что возвращать Рыжего на прежнее место обитания — значит, обрекать его на новую встречу с садистами. Сейчас псу и его подруге ищут постоянный приют.
Оказать финансовую помощь в лечении и кормлении Рыжего можно по номеру телефона: +79193919378 (СБЕР, Тинькофф). А предложить свой вариант «квартиры» для двух собак можно в телеграм-канале, который называется попросту — «Рыжий».
Первым о рыжей собаке, одиноко живущей в свердловском лесу, рассказал опекун Моти, другой собачки, которой садисты отрезали мягкие ткани морды. Алексей стал регулярно наведываться к Рыжему в лес и, фактически, взял опекунство и над ним — привозил корм, сооружал тёплую будку для зимовки, деньги на которую собирали «с миру по нитке». После того, как лесное жилище Рыжего разломали неизвестные, возникло опасение, что на пса устроили охоту «дог-хантеры» (как теперь стало понятно, опасения не напрасные). Дикую, недоверчивую собаку сам Алексей с последователями попытались отловить, чтобы перевезти в более безопасное место, но сделать это так и не удалось. К сожалению.
Недавно Рыжий пропал с привычного места, и только недавно прибившаяся к нему подруга встречала опекунов. Дурные предчувствия подтвердились, когда пёс вернулся, сильно прихрамывая. На груди его зияла рана. Раненую собаку удалось отловить и отвезти в екатеринбургскую ветклинику «Здоровье животных». Там его прооперировали, жизнь его вне опасности, но вот будущее — туманно. Понятно, что возвращать Рыжего на прежнее место обитания — значит, обрекать его на новую встречу с садистами. Сейчас псу и его подруге ищут постоянный приют.
Оказать финансовую помощь в лечении и кормлении Рыжего можно по номеру телефона: +79193919378 (СБЕР, Тинькофф). А предложить свой вариант «квартиры» для двух собак можно в телеграм-канале, который называется попросту — «Рыжий».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Собаку в скотче ищут жители Эльмаша
05 ноября 2023
05 ноября 2023