Хозяин лишившейся носика Моти кормит собачку в лесу
Общество
Фото: телеграм-канале «Реабилитация Моти» / t.me/help_motya
Вы наверняка помните жуткую трагедию маленькой собачки Моти, которой какой-то подонок срезал половину мордочки. Забыть такое просто невозможно! Так вот, с Мотей всё в порядке. Она продолжает жить у приютившего её екатеринбуржца, недавно переехавшего в деревню, где Моте и другим многочисленным питомцам, конечно, привольней и уютнее. Они вместе гуляют, в том числе — в лесу. И, кажется, нашли в лесу ещё одну подопечную.
Ещё в сентябре хозяин Моти заприметил незнакомую собаку, прячущуюся от людей в лесу. Она оказалась пугливой, в руки не далась. Но оставленному корму, конечно, оказалась рада. Отловить её и пристроить и с тех пор так и не удалось. И это вызывало много тревог — как сможет одинокая псинка пережить зиму одна, в лесу?
Как выяснилось, лесную жительницу поддерживает кто-то ещё. В свой последний визит в уже заснеженный лес хозяин Моти с радостью обнаружил, что отшельнице построили прочную будку и оставляет корм. На всякий случай, мотин друг добавил к корму ещё и мясных фрикаделек, и собирается продолжать навещать трусиху.
Помимо Моти в доме у сердобольного уральца живёт ещё 2 «хвостика». Четверо других он подкармливает по месту работы. К тому же, всегда держит в машине пакет с кормом на случай, если встретит голодных хвостатых бродяжек. Понятно, пополнение припасов требуется всегда. Так что, если у кого-то есть желание помочь, способы это сделать описаны в телеграм-канале «Реабилитация Моти».
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