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В Свердловской области заболеваемость острыми гепатитами снизилась до единичных случаев
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Заболеваемость острыми формами гепатита B и C в Свердловской области снизилась до единичных случаев, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Однако распространённость вирусных гепатитов, с учётом хронических форм и случаев, когда человек не подозревает о наличии болезни, остаётся значительной, отмечают в Роспотребнадзоре.
В связи с этим ведомство призывает к мерам профилактики.
Так, самым эффективным средством защиты от гепатита B является вакцинация. Она одновременно защищает от гепатита D, который развивается у больных гепатитом B. От гепатита C можно защититься с помощью контрацепции, использования индивидуальных предметов личной гигиены и соблюдения техники безопасности при работе с острыми инструментами. Поэтому важно делать маникюр, педикюр, пирсинг и татуировки только в профессиональных салонах.
Отмечается, что риски заражения гепатитами A и E сохраняются. Для профилактики гепатита A можно сделать прививку. Также важно употреблять только качественные воду и пищу, а также соблюдать правила личной гигиены.
«В последние годы в регионе наметилась тенденция к снижению заболеваемости острыми вирусными гепатитами В и С до единичных случаев»,
– говорится в сообщении ведомства.
Однако распространённость вирусных гепатитов, с учётом хронических форм и случаев, когда человек не подозревает о наличии болезни, остаётся значительной, отмечают в Роспотребнадзоре.
В связи с этим ведомство призывает к мерам профилактики.
Так, самым эффективным средством защиты от гепатита B является вакцинация. Она одновременно защищает от гепатита D, который развивается у больных гепатитом B. От гепатита C можно защититься с помощью контрацепции, использования индивидуальных предметов личной гигиены и соблюдения техники безопасности при работе с острыми инструментами. Поэтому важно делать маникюр, педикюр, пирсинг и татуировки только в профессиональных салонах.
Отмечается, что риски заражения гепатитами A и E сохраняются. Для профилактики гепатита A можно сделать прививку. Также важно употреблять только качественные воду и пищу, а также соблюдать правила личной гигиены.
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