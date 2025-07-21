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За три дня в Свердловской области зарегистрировали более 4,5 тысячи нарушений ПДД
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Всего три дня понадобилось жителям Свердловской области, чтобы более 4,5 тысячи нарушить правила дорожного движения – именно столько случаев было зафиксировано сотрудниками ГИБДД в регионе.
Данные приводятся за период с 25 по 27 июля.
На 187 водителей были составлены протоколы за управление транспортными средствами без прав, 16 из них совершили это нарушение повторно.
Всего за минувшие трое суток от управления было отстранено 398 водителей.
Данные приводятся за период с 25 по 27 июля.
«Особую тревогу вызывают 137 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения, из них 17 – рецидивисты. Ещё 30 человек отказались от прохождения освидетельствования»,
– рассказали в областном УГИБДД.
На 187 водителей были составлены протоколы за управление транспортными средствами без прав, 16 из них совершили это нарушение повторно.
Всего за минувшие трое суток от управления было отстранено 398 водителей.
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