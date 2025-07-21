За три дня в Свердловской области зарегистрировали более 4,5 тысячи нарушений ПДД





рассказали в областном УГИБДД. «Особую тревогу вызывают 137 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения, из них 17 – рецидивисты. Ещё 30 человек отказались от прохождения освидетельствования»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Всего три дня понадобилось жителям Свердловской области, чтобы более 4,5 тысячи нарушить правила дорожного движения – именно столько случаев было зафиксировано сотрудниками ГИБДД в регионе.Данные приводятся за период с 25 по 27 июля.На 187 водителей были составлены протоколы за управление транспортными средствами без прав, 16 из них совершили это нарушение повторно.Всего за минувшие трое суток от управления было отстранено 398 водителей.