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За три дня в Свердловской области зарегистрировали более 4,5 тысячи нарушений ПДД

16.48 Среда, 30 июля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Всего три дня понадобилось жителям Свердловской области, чтобы более 4,5 тысячи нарушить правила дорожного движения – именно столько случаев было зафиксировано сотрудниками ГИБДД в регионе.

Данные приводятся за период с 25 по 27 июля.

«Особую тревогу вызывают 137 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения, из них 17 – рецидивисты. Ещё 30 человек отказались от прохождения освидетельствования»,

рассказали в областном УГИБДД.


На 187 водителей были составлены протоколы за управление транспортными средствами без прав, 16 из них совершили это нарушение повторно.

Всего за минувшие трое суток от управления было отстранено 398 водителей.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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13:55 Сын лидера азербайджанской диаспоры на Урале Шыхлински останется под стражей
13:28 В Екатеринбурге установили один из первых банкоматов OZON Банка
12:19 В Екатеринбурге на Большакова в жёстком ДТП погиб мотоциклист
11:35 Пытавшийся подкупить полицейского в Нижнем Тагиле мужчина получил штраф
11:15 В Екатеринбурге утвердили ещё один эскиз благоустройства набережной Исети
10:41 На 10 миллионов рублей оштрафовали дорожно-строительную организацию в Свердловской области
09:55 На Белоярской АЭС рассказали о плановом ремонте энергоблока №3
09:20 После гибели ребёнка под Волчанском возбудили уголовное дело
21:02 Жителю Верхней Пышмы огласили приговор за покушение на убийство знакомого
20:48 В посёлке под Волчанском погиб малолетний ребёнок
20:17 Ущерб от массового ДТП в Артёмовском оплатит вневедомственная охрана
19:48 В Екатеринбурге спасатели завершили поиски под завалами обрушившегося здания
19:24 В фонде Евгения Ройзмана* перед закрытием торопятся спасти ещё двух детей
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17:44 В Екатеринбурге на Елизавете частично обрушилось кирпичное здание
17:06 В Свердловской области допросили подозреваемого в убийстве краснокнижного лебедя
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