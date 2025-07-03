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В Серове крановщицу осудили за смерть электромонтёра
Фото: Серовский районный суд
Серовский районный суд вынес приговор по делу о нарушении правил охраны труда, приведшем к трагедии. На скамье подсудимых оказалась крановщица Серовского завода ферросплавов.
ЧП имело место год назад, в июне 2024-го. Следствием установлено, что в процессе ремонтных работ машинист мостового крана допустила грубое нарушение требований охраны труда. В результате её халатных действий 55-летний электромонтёр, занимавшийся заменой двигателя крана, получил удар током и скончался от электротравмы на месте.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Женщину обвинили в преступной небрежности, повлекшей по неосторожности смерть человека (это часть 1 статьи 109 УК РФ). В суде подсудимая полностью признала свою вину, принесла извинения родственникам погибшего и выразила раскаяние. С учётом всех обстоятельств, включая чистосердечное признание, отсутствие судимостей и наличие положительной характеристики с места работы, суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. В этот период женщина не сможет менять место жительства без уведомления инспекции и обязана соблюдать установленные ограничения.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.
Напомним, что недавно, в конце июня текущего года, серовский завод, на котором произошло несчастье, в судебном порядке обязали выплатить семье погибшего электромонтёра почти пять миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.
ЧП имело место год назад, в июне 2024-го. Следствием установлено, что в процессе ремонтных работ машинист мостового крана допустила грубое нарушение требований охраны труда. В результате её халатных действий 55-летний электромонтёр, занимавшийся заменой двигателя крана, получил удар током и скончался от электротравмы на месте.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Женщину обвинили в преступной небрежности, повлекшей по неосторожности смерть человека (это часть 1 статьи 109 УК РФ). В суде подсудимая полностью признала свою вину, принесла извинения родственникам погибшего и выразила раскаяние. С учётом всех обстоятельств, включая чистосердечное признание, отсутствие судимостей и наличие положительной характеристики с места работы, суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. В этот период женщина не сможет менять место жительства без уведомления инспекции и обязана соблюдать установленные ограничения.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.
Напомним, что недавно, в конце июня текущего года, серовский завод, на котором произошло несчастье, в судебном порядке обязали выплатить семье погибшего электромонтёра почти пять миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.
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