Почти пять миллионов выплатит завод за гибель рабочего в Серове

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Серовский районный суд частично удовлетворил исковые требования городской прокуратуры. По постановлению судьи с АО «Серовский завод ферросплавов» взыщут крупную сумму за гибель рабочего.Как напоминают в пресс-службе областного суда, трагедия произошла в июне прошлого года. Во время ремонта мостового крана электромонтёр предприятия получил удар током и скончался от электротравмы. Проверка установила, что причиной трагедии стало нарушение техники безопасности.Виновным в случившемся был признан мастер, допустивший грубую небрежность при организации работ. Уголовное преследование в отношении него было прекращено, однако ему назначен судебный штраф в размере 30 тысяч рублей. Также мужчина добровольно компенсировал моральный вред родственникам погибшего на сумму 300 тысяч рублей.Однако прокуратура посчитала предпринятых мер недостаточными. Серовский городской прокурор подал иск в интересах семьи погибшего. Суд, рассмотрев обстоятельства дела, постановил взыскать с предприятия ещё 4,8 миллиона рублей в счёт компенсации морального вреда.Теперь решение суда должно пройти процедуру апелляционного обжалования. В случае его вступления в законную силу, завод будет обязан выплатить установленную сумму в полном объёме.