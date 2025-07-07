До токсического шока допилась молодая уралочка

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Едва не закончилось трагедией продолжительное застолье в одном из дачных посёлков под Екатеринбургом. Молодая участница алкогольных возлияний так активно налегала на горячительные напитки, что прямо из-за стола её увезли в больницу.Девушка поступила в Центральную городскую клиническую больницу №1. Медики с первого взгляда определили признаки токсического шока, оценив состояние пациентки как тяжёлое и нестабильное. Молодую женщину немедленно определили в реанимацию.На фоне массивной алкогольной интоксикации у пациентки развились острый очаговый панкреонекроз и токсическое поражение печени. Как поясняют врачи, панкреонекроз — одно из самых грозных осложнений, возникающих при злоупотреблении спиртным. Он сопровождается разрушением тканей поджелудочной железы и может привести к летальному исходу. Особенно опасен случай, если некроз охватывает более 30% органа — в таких ситуациях смертность превышает 50%.В данном случае жизнь пациентки удалось спасти благодаря оперативной и слаженной работе врачей. Комплексная терапия включала интенсивную детоксикацию, курс антибиотиков и снятие симптомов отравления. После нескольких дней в реанимации, когда состояние стабилизировалось, женщину перевели на амбулаторное наблюдение.Историей этой поделился официальный ресурс Министерства здравоохранения Свердловской области «Здоровье уральцев». Отмечается, что риски, связанные с употреблением алкоголя, возрастают в жаркую погоду и тем более — при неумеренном употреблении спиртных напитков.