В Свердловской области хотят запустить программу для учёта животных

– поручился Копытов.

«В ближайшее время начнётся внедрение этой информационной системы. Когда информационная система начнёт работать, мы вместе с департаментом ветеринарии, исполнительными органами власти будем вносить необходимые изменения в законодательство, чтобы эта программа работала эффективно»,