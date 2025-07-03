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В Свердловской области хотят запустить программу для учёта животных
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области планируют начать вести учёт животных, как домашних, так и бездомных. Для этого собираются запустить специальную программу.
Как рассказали в пресс-службе регионального Заксобрания, накануне, 3 июля, парламентариям была презентована программа учёта животных.
Ожидается, что к заполнению базы данных системы учёта будут вовлечены исполнители контрактов по отлову животных, ветеринарные врачи, работающие с безнадзорными животными и органы местного самоуправления. Также доступ к программе собираются открыть местным жителям, чтобы люди могли самостоятельно регистрировать там своих питомцев или находить информацию о животных, которые остались без хозяев.
По словам председателя комитета по аграрной политике и земельным отношениям Михаила Копытова, в системе будет храниться информация о том, где находится животное, кому оно принадлежит, сделаны ли ему прививки и другие сведения.
Депутат Вячеслав Вегнер, который ранее предлагал штрафовать бабушек, подкармливающих бездомных собак, и хозяев, выгоняющих своих питомцев на улицу, заявил, что программа даст «более точный ответ о ресурсах, которые потребует сфера по обращению с бездомными животными, а также позволит внести актуальные изменения в соответствующую дорожную карту».
Как рассказали в пресс-службе регионального Заксобрания, накануне, 3 июля, парламентариям была презентована программа учёта животных.
Ожидается, что к заполнению базы данных системы учёта будут вовлечены исполнители контрактов по отлову животных, ветеринарные врачи, работающие с безнадзорными животными и органы местного самоуправления. Также доступ к программе собираются открыть местным жителям, чтобы люди могли самостоятельно регистрировать там своих питомцев или находить информацию о животных, которые остались без хозяев.
По словам председателя комитета по аграрной политике и земельным отношениям Михаила Копытова, в системе будет храниться информация о том, где находится животное, кому оно принадлежит, сделаны ли ему прививки и другие сведения.
«В ближайшее время начнётся внедрение этой информационной системы. Когда информационная система начнёт работать, мы вместе с департаментом ветеринарии, исполнительными органами власти будем вносить необходимые изменения в законодательство, чтобы эта программа работала эффективно»,
– поручился Копытов.
Депутат Вячеслав Вегнер, который ранее предлагал штрафовать бабушек, подкармливающих бездомных собак, и хозяев, выгоняющих своих питомцев на улицу, заявил, что программа даст «более точный ответ о ресурсах, которые потребует сфера по обращению с бездомными животными, а также позволит внести актуальные изменения в соответствующую дорожную карту».
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