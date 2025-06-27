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Подкармливающих бездомных собак бабушек предложили штрафовать в Свердловской области
Кадр из видео: ОТВ
Депутат законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер предложил штрафовать бабушек, которые подкармливают бездомных собак, а также остальных сердобольных граждан, занимающихся тем же. Свою идею он озвучил в программе «Акцент» на ОТВ.
Штраф, по его мнению, должен составлять не менее 40 тысяч рублей.
Ранее Вегнер предлагал штрафовать хозяев, которые выгоняют своих собак на улицу. Для этого он считал нужным начать чипировать всех домашних животных.
«Есть очень много вопросов, связанных с нашими бабушками, которые прикармливают около подъездов собак. Они (видимо, и бабушки, и собаки – прим. ред.) являются причиной агрессии: собака начинает защищать свою территорию. Когда она тут же ест, а ты мимо проходишь, она может и тяпнуть. Поэтому здесь работаем с бабушками»,
– сказал народный избранник.
Штраф, по его мнению, должен составлять не менее 40 тысяч рублей.
Ранее Вегнер предлагал штрафовать хозяев, которые выгоняют своих собак на улицу. Для этого он считал нужным начать чипировать всех домашних животных.
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