Подкармливающих бездомных собак бабушек предложили штрафовать в Свердловской области

– сказал народный избранник.

«Есть очень много вопросов, связанных с нашими бабушками, которые прикармливают около подъездов собак. Они (видимо, и бабушки, и собаки – прим. ред.) являются причиной агрессии: собака начинает защищать свою территорию. Когда она тут же ест, а ты мимо проходишь, она может и тяпнуть. Поэтому здесь работаем с бабушками»,