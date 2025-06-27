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Подкармливающих бездомных собак бабушек предложили штрафовать в Свердловской области

15.10 Четверг, 3 июля 2025
Кадр из видео: ОТВ
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Депутат законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер предложил штрафовать бабушек, которые подкармливают бездомных собак, а также остальных сердобольных граждан, занимающихся тем же. Свою идею он озвучил в программе «Акцент» на ОТВ.

«Есть очень много вопросов, связанных с нашими бабушками, которые прикармливают около подъездов собак. Они (видимо, и бабушки, и собаки – прим. ред.) являются причиной агрессии: собака начинает защищать свою территорию. Когда она тут же ест, а ты мимо проходишь, она может и тяпнуть. Поэтому здесь работаем с бабушками»,

– сказал народный избранник.


Штраф, по его мнению, должен составлять не менее 40 тысяч рублей.

Ранее Вегнер предлагал штрафовать хозяев, которые выгоняют своих собак на улицу. Для этого он считал нужным начать чипировать всех домашних животных.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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15:10 Подкармливающих бездомных собак бабушек предложили штрафовать в Свердловской области
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13:44 В Первоуральске начался процессу по делу о доведении до самоубийства жены
12:58 В лесах Свердловской области осталось одно возгорание
12:42 О покушении на жительницу Каменска-Уральского доложат главе СК
11:34 Из-за комментариев в соцсетях будут судить за реабилитацию нацизма пенсионера из Невьянского района
11:06 С екатеринбурженки взыскали похищенные у жительницы Башкирии 35 тысяч рублей
10:38 Аферистку из Первоуральска приговорили к 4,5 годам лишения свободы
10:19 В Екатеринбурге проинспектировали начавшуюся на Волгоградской перекладку теплосетей
09:24 В полиции рассказали о задержании подозреваемого в организации похищений в Каменске-Уральском
20:24 В Екатеринбурге до суда добралось дело о прошлогоднем нарушителе ПДД на экскаваторе
19:59 Облсуд решил не отменять наказания для уральской художницы-пацифистки
19:35 Устроившего ДТП водителя «Mercedes» разыскивают в Екатеринбурге
19:07 Пермяка осудили за «клады» для наркоманов в Нижнем Тагиле
18:45 Фестиваль деревянных домов и плотницких искусств пройдёт в Висимо-Уткинске
18:34 В сентябре в Верхней Пышме проведут соревнования для детей, победивших онкологию
18:18 Один из девяти свердловских пожаров вторника погубил животных
17:51 Грозы и туманы ожидаются в Свердловской области
17:26 Житель Асбеста с помощью сим-карт с историей оформлял кредиты на старых владельцев
16:56 В Екатеринбурге до конца лета закроют движение по улице Мельникова
16:14 В поджоге автомобиля на Ключевской в Екатеринбурге обвинили бывшего супруга дочери хозяйки машины
15:41 Жителю Каменска-Уральского предъявили обвинение в похищении трёх подростков и вымогательствах
14:50 В Нижнем Тагиле нашли две гранаты времён Гражданской войны
14:00 Сооснователю «Смысловых галлюцинаций» вынесли приговор
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