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Грозы и туманы ожидаются в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики ожидают в Свердловской области дожди и грозы. Также, по их прогнозам, ночью в регионе можно ждать туман.
В четверг, 3 июля, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью +10...+15°C, местами дождь, местами туман; днём +21...+26°C, в большинстве районов кратковременный дождь, гроза. Ветер 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге тоже ожидаются кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха ночью +13...+15°C, днём +22...+24°C. Ветер 4-9 м/сек.
В пятницу, 4 июня, в регионе облачно с прояснениями, ночью +10...+15°C, также местами дождь и туман; днём +20...+25°C, в большинстве районов кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер 4-9 м/сек.
В столице Урала кратковременный дождь, ночью +13...+15°C, днём +20...+22°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 3 июля, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью +10...+15°C, местами дождь, местами туман; днём +21...+26°C, в большинстве районов кратковременный дождь, гроза. Ветер 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге тоже ожидаются кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха ночью +13...+15°C, днём +22...+24°C. Ветер 4-9 м/сек.
В пятницу, 4 июня, в регионе облачно с прояснениями, ночью +10...+15°C, также местами дождь и туман; днём +20...+25°C, в большинстве районов кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер 4-9 м/сек.
В столице Урала кратковременный дождь, ночью +13...+15°C, днём +20...+22°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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