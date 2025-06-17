В Техуниверситете УГМК началась приёмная кампания

«Занятия ведут действующие специалисты отрасли, студенты проходят стажировки на ведущих предприятиях, многие из них получают персональные предложения о трудоустройстве ещё до получения диплома»,

– сказал директор Технического университета УГМК Вячеслав Лапин.

«Мы предлагаем абитуриентам не только диплом государственного образца, но и понятный профессиональный маршрут: от поступления до практик и стажировок – к трудоустройству»,