Возрастное ограничение 18+
В Техуниверситете УГМК началась приёмная кампания
Фото: Технический университет УГМК
В Техническом университете УГМК в Верхней Пышме объявили о начале приёмной кампании 2025 года. Абитуриенты могут подавать документы на поступление в вуз уже сейчас.
На сегодняшний день в университете готовят специалистов как для предприятий горно-металлургического комплекса, так и для других отраслей промышленности. Среди выпускников – инженеры, системные аналитики, специалисты по автоматизации, технологи и управленцы, успешно работающие на ведущих предприятиях России.
Образовательные программы глубоко интегрированы с промышленностью, отмечают в пресс-службе вуза.
Есть возможность обучения на бесплатной основе – на бюджетных местах или по договору с предприятиями. Кроме этого, студенты, демонстрирующие достижения и успехи в учебной и научной деятельности, могут получать стипендии до 30 000 рублей.
Также абитуриентам обещают комфортные условия для проживания, современную учебную и лабораторную базу.
На 2025 год доступны следующие направления подготовки:
– Горное дело (специалитет);
– Металлургия;
– Электроэнергетика и электротехника;
– Автоматизация технологических процессов и производств;
– Технологические машины и оборудование;
– Информатика и вычислительная техника;
– Экономика.
Документы для поступления можно подать лично по адресу: город Верхняя Пышма, проспект Успенский, дом 3, кабинет 202 или через Госуслуги. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 343 288-76-90.
Напомним, университет третий год подряд признают лидером среди вузов Свердловской области в локальном рейтинге агентства RAEX.
На сегодняшний день в университете готовят специалистов как для предприятий горно-металлургического комплекса, так и для других отраслей промышленности. Среди выпускников – инженеры, системные аналитики, специалисты по автоматизации, технологи и управленцы, успешно работающие на ведущих предприятиях России.
Образовательные программы глубоко интегрированы с промышленностью, отмечают в пресс-службе вуза.
«Занятия ведут действующие специалисты отрасли, студенты проходят стажировки на ведущих предприятиях, многие из них получают персональные предложения о трудоустройстве ещё до получения диплома»,
– рассказали в университете.
Есть возможность обучения на бесплатной основе – на бюджетных местах или по договору с предприятиями. Кроме этого, студенты, демонстрирующие достижения и успехи в учебной и научной деятельности, могут получать стипендии до 30 000 рублей.
Также абитуриентам обещают комфортные условия для проживания, современную учебную и лабораторную базу.
На 2025 год доступны следующие направления подготовки:
– Горное дело (специалитет);
– Металлургия;
– Электроэнергетика и электротехника;
– Автоматизация технологических процессов и производств;
– Технологические машины и оборудование;
– Информатика и вычислительная техника;
– Экономика.
«Мы предлагаем абитуриентам не только диплом государственного образца, но и понятный профессиональный маршрут: от поступления до практик и стажировок – к трудоустройству»,
– сказал директор Технического университета УГМК Вячеслав Лапин.
Документы для поступления можно подать лично по адресу: город Верхняя Пышма, проспект Успенский, дом 3, кабинет 202 или через Госуслуги. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 343 288-76-90.
Напомним, университет третий год подряд признают лидером среди вузов Свердловской области в локальном рейтинге агентства RAEX.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Бастрыкин вновь затребовал доклад по делу о нападении с ножом на школьника в Верхней Пышме
18 июня 2025
18 июня 2025