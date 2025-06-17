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В Техуниверситете УГМК началась приёмная кампания

13.18 Пятница, 20 июня 2025
Фото: Технический университет УГМК
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В Техническом университете УГМК в Верхней Пышме объявили о начале приёмной кампании 2025 года. Абитуриенты могут подавать документы на поступление в вуз уже сейчас.

На сегодняшний день в университете готовят специалистов как для предприятий горно-металлургического комплекса, так и для других отраслей промышленности. Среди выпускников – инженеры, системные аналитики, специалисты по автоматизации, технологи и управленцы, успешно работающие на ведущих предприятиях России.

Образовательные программы глубоко интегрированы с промышленностью, отмечают в пресс-службе вуза.

«Занятия ведут действующие специалисты отрасли, студенты проходят стажировки на ведущих предприятиях, многие из них получают персональные предложения о трудоустройстве ещё до получения диплома»,

– рассказали в университете.


Есть возможность обучения на бесплатной основе – на бюджетных местах или по договору с предприятиями. Кроме этого, студенты, демонстрирующие достижения и успехи в учебной и научной деятельности, могут получать стипендии до 30 000 рублей.

Также абитуриентам обещают комфортные условия для проживания, современную учебную и лабораторную базу.

На 2025 год доступны следующие направления подготовки:
– Горное дело (специалитет);
– Металлургия;
– Электроэнергетика и электротехника;
– Автоматизация технологических процессов и производств;
– Технологические машины и оборудование;
– Информатика и вычислительная техника;
– Экономика.

«Мы предлагаем абитуриентам не только диплом государственного образца, но и понятный профессиональный маршрут: от поступления до практик и стажировок – к трудоустройству»,

– сказал директор Технического университета УГМК Вячеслав Лапин.


Документы для поступления можно подать лично по адресу: город Верхняя Пышма, проспект Успенский, дом 3, кабинет 202 или через Госуслуги. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 343 288-76-90.

Напомним, университет третий год подряд признают лидером среди вузов Свердловской области в локальном рейтинге агентства RAEX.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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11:02 В Екатеринбурге на улице Ключевской вспыхнул автомобиль
10:41 Передовой томограф помог екатеринбургским хирургам провести сложную операцию на сердце
10:05 Мигранты помогли Екатеринбургу увеличить население на 20 тысяч человек
09:35 На проспекте Ленина в Екатеринбурге Havel сбил женщину с ребёнком
09:10 Обвиняемым в подготовке теракта в Екатеринбурге подросткам вновь продлили содержание в СИЗО
21:16 В Екатеринбурге пройдёт «невыразимый» вечер в поддержку поэта Юрия Казарина
20:43 Задержаны подозреваемые в давнем покушении на главу Талицкого городского округа
20:16 В центре Екатеринбурга водитель сбил женщину и ребёнка на пешеходном переходе
19:50 Студент из Сенегала поблагодарил екатеринбургских врачей за спасённую жизнь
19:00 В Серове суд обязал железнодорожную компанию компенсировать моральный вред детям
18:44 Больше половины из 19 пожаров вчера возникали в жилом фонде Свердловской области
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16:55 Обвиняемого в похищении девочки-подростка на Урале отправили под стражу
16:32 Свердловское МЧС предупреждает о сильных дождях и грозах 20 июня
16:13 Сотрудники ПДН поймали «банду» несовершеннолетних зацеперов в Екатеринбурге
15:41 До конца лета в Екатеринбурге закроют движение по улице Волгоградской
15:17 Жильцы ЖК на Щорса в Екатеринбурге переживают из-за недоступности дворовых проездов для пожарных машин
14:47 За убийства незнакомки будут судить молодого человека в Екатеринбурге
14:05 В Арамили неопытный водитель спровоцировал серьёзное ДТП
13:05 В свердловской антитеррористической комиссии заявили об отсутствии ограничений связи
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