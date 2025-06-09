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В Сысерти детсад выплатит моральную компенсацию родителям травмировавшей глаз воспитанницы
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Сысерти прокуратура через суд обязала детский сад №8 выплатить моральную компенсацию родителям девочки, которая травмировала глаз во время прогулки.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, во время прогулки дети бросались грязью и нечаянно повредили одной из девочек глаз. У малышки сначала покраснел глаз, а позже образовался конъюнктивит. После случившегося садик проверяли представители надзорного ведомства.
Фактическое исполнение судебного акта, в прокуратуре обещают проконтролировать.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, во время прогулки дети бросались грязью и нечаянно повредили одной из девочек глаз. У малышки сначала покраснел глаз, а позже образовался конъюнктивит. После случившегося садик проверяли представители надзорного ведомства.
«По результатам проверки межрайонная прокуратура направила исковое заявление в интересах ребёнка в Сысертский районный суд о взыскании компенсации морального вреда. Суд исковое заявление прокурора удовлетворил, взыскав с детского сада в пользу компенсацию в размере 50 тысяч рублей»,
– рассказали в ведомстве.
Фактическое исполнение судебного акта, в прокуратуре обещают проконтролировать.
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