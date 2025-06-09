В Сысерти детсад выплатит моральную компенсацию родителям травмировавшей глаз воспитанницы

– рассказали в ведомстве.

«По результатам проверки межрайонная прокуратура направила исковое заявление в интересах ребёнка в Сысертский районный суд о взыскании компенсации морального вреда. Суд исковое заявление прокурора удовлетворил, взыскав с детского сада в пользу компенсацию в размере 50 тысяч рублей»,