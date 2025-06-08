В Екатеринбурге суд обязал родителей самокатчиков возместить ущерб за ДТП

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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История, два года назад вызвавшая широкий общественный резонанс, получила судебную развязку. Родители подростка, арендовавшего электросамокат и наделавшего на нём бед, обязаны выплатить крупную сумму.Инцидент произошёл в Екатеринбурге в сентябре 2023 года на пересечении улиц Халтурина и Готвальда. Двое несовершеннолетних юношей, воспользовавшись арендованным электросамокатом «Яндекс GO», попытались пересечь дорогу на красный сигнал светофора, двигаясь по пешеходному переходу. Нарушение обернулось столкновением с автомобилем марки «Chevrolet», за рулем которого находился местный житель. В результате ДТП оба подростка получили переломы и ушибы, а автомобилю был причинён материальный ущерб.Стоимость восстановительного ремонта по результатам экспертизы составила 130 500 рублей. Следствие отказалось возбуждать уголовное дело в отношении водителя, так как в его действиях не было состава преступления.Владелец автомобиля обратился в суд с требованием возмещения материального ущерба, компенсации морального вреда и оплаты расходов на экспертизу и представителя. Родители подростков подали встречные иски, утверждая, что их дети были пешеходами, а потому также имеют право на компенсацию за причинённые страдания.Однако суд первой инстанции установил: за рулем самоката находился один из подростков, и именно его действия стали причиной ДТП. В итоге суд постановил взыскать с ответчиков 170 884 рубля. В эту сумму вошёл и ущерб автомобилю, и стоимость экспертизы, и госпошлина, и прочие расходы истца.В то же время, с водителя автомобиля было взыскано 20 000 рублей компенсации морального вреда в пользу пассажира самоката и 7 000 рублей за оплату юридических услуг.Дело тем не кончилось. Мать подростка, управлявшего самокатом, пыталась оспорить судебное решение, заявив, что её сын принимал участие в дорожном движении в качестве пешехода, следовательно, должен быть признан потерпевшим. Однако Свердловский областной суд не согласился с доводами и оставил решение без изменений. Теперь оно вступило в законную силу.