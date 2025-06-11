Свердловчан пугают «зудом купальщика»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Министерство здравоохранения Свердловской области выступило с предупреждением для уральцев о случаях малоприятного паразитарного заболевания. Оно называется церкариоз, а по-народному — «зуд купальщика».Своё народное название церкариоз получил потому, что обнаруживается после купания в открытых водоёмах. Связано это с тем, что возбудители болезни — личинки гельминтов — паразитируют в основном на водоплавающих птицах, а основным симптомом становится сильным зудом кожи, которая может покрыться красными пятнами и даже волдырями.На самих заразившихся людях личинки не живут. Они быстро погибают, но успевают всё же проникнуть под кожу и вызвать аллергическую реакцию организма.Как предупреждают в областном Минздраве, самолечением при обнаружении заниматься не стоит, а обратиться к врачу-дерматологу крайне рекомендуется. Игнорирование «зуда купальщика» может привести к опасным осложнениям.Случаи церкариоза в этом году были зафиксированы как раз после обращения купальщиков к врачам. Как сообщают в областном кожно-венерологическом диспансере, церкариоз обнаружен даже младенца, полуторагодовалого ребёнка. Родители искупали его в водоёме на территории санатория. Симптомы оказались настолько выраженными, что потребовалось прекращение отдыха и прохождение длительного лечения под наблюдением дерматолога.Для профилактики этого паразитарного заболевания рекомендуется купаться только в официально разрешенных местах, где ведется санитарный контроль воды, избегать водоёмов со стоячей водой, сильно заросших по берегам травой и кустарниками. Купаться в местах, облюбованных утками и лебедями, тоже не стоит.