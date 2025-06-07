В Екатеринбурге полиция не стала возвращать сбежавших из дома братьев





– рассказали в пресс-группе. «Полицейские, прибывшие по месту жительства детей, были шокированы состоянием квартиры, в которой они проживали. Беспорядок и антисанитария, царящие в жилище, заставили бы сбежать оттуда любого»,

Фото: УМВД по Екатеринбургу

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге сотрудники полиции нашли сбежавших 15 июня мальчиков 9 и 11 лет, но не стали возвращать их домой. Увидев, в каких условиях жили дети, полицейские отказались возвращать братьев матери.Как рассказали в УМВД, дети сбежал из дома днём. Установлено, что мать наказала сыновей за то, что они испортили диван. Женщина закрыла их в квартире и ушла по своим делам. Братья не захотели сидеть дома и, так как квартира находилась на втором этаже, спустились на улицу через балкон. Нашли беглецов на следующее утро.Их случайно обнаружил сотрудник уголовного розыска, возвращавшийся домой после дежурства. Мальчики прятались в подъезде его дома.Однако возвращать детей их матери сотрудники полиции не стали.Теперь решается вопрос о помещении детей в социальный центр до тех пор, пока социально-бытовые условия в квартире не изменятся.Кроме этого, в отношении матери мальчиков составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, а также несвоевременное обращение в полицию по факту пропажи детей. Материалы также собираются направить в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних для постановки семьи на учёт.