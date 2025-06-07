Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге полиция не стала возвращать сбежавших из дома братьев

16.56 Понедельник, 16 июня 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге сотрудники полиции нашли сбежавших 15 июня мальчиков 9 и 11 лет, но не стали возвращать их домой. Увидев, в каких условиях жили дети, полицейские отказались возвращать братьев матери.

Как рассказали в УМВД, дети сбежал из дома днём. Установлено, что мать наказала сыновей за то, что они испортили диван. Женщина закрыла их в квартире и ушла по своим делам. Братья не захотели сидеть дома и, так как квартира находилась на втором этаже, спустились на улицу через балкон. Нашли беглецов на следующее утро.

Их случайно обнаружил сотрудник уголовного розыска, возвращавшийся домой после дежурства. Мальчики прятались в подъезде его дома.

Однако возвращать детей их матери сотрудники полиции не стали.

«Полицейские, прибывшие по месту жительства детей, были шокированы состоянием квартиры, в которой они проживали. Беспорядок и антисанитария, царящие в жилище, заставили бы сбежать оттуда любого»,

– рассказали в пресс-группе.


В Екатеринбурге полиция не стала возвращать сбежавших из дома братьев





Фото: УМВД по Екатеринбургу


Теперь решается вопрос о помещении детей в социальный центр до тех пор, пока социально-бытовые условия в квартире не изменятся.

Кроме этого, в отношении матери мальчиков составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, а также несвоевременное обращение в полицию по факту пропажи детей. Материалы также собираются направить в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних для постановки семьи на учёт.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Пожары в Екатеринбурге и посёлках: МЧС спасло 9 человек, двое погибло
07 июня 2025
В Екатеринбурге водитель сбил 9-летнего ребёнка: у мужчины в крови нашли алкоголь
14 июня 2025
В Чкаловском районе Екатеринбурга пенсионерка погибла под колесами «Рено Сандеро»
08 июня 2025
С ножом и на балкон: в Каменске-Уральском мужчина удерживал сожительницу
08 июня 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Прожившей почти 10 лет в аварийном доме в Таватуе пенсионерке дали новое жильё

Галина Антонова жила в квартире в деревянном доме без удобств
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
18:43 Свердловчан пугают «зудом купальщика»
18:17 За два выходных дня в Свердловской области случилось более трёх десятков пожаров
17:57 В Верхнем Тагиле росгвардецы залезли в квартиру через окно, чтобы помочь женщине с инсультом
17:28 В алапаевском лагере «Спутник» прокомментировали инцидент и избиением мальчика
16:56 В Екатеринбурге полиция не стала возвращать сбежавших из дома братьев
16:37 Дело обвиняемой в нападении на одноклассницу сыновей жительницы Нижнего Тагила передадут в суд
15:56 До середины июля в Екатеринбурге закроют движение по улице Центральной
15:34 СК присоединился к расследованию случая с падением ребёнка в выгребную яму в Верхотурье
14:37 Серовчанина, обвиняемого в убийстве жительницы Нижнего Тагила и её сына, оставили в СИЗО
13:45 На севере Свердловской области нашли нефтяное месторождение
12:46 Новым министром инвестиций и развития Свердловской области назначен Дмитрий Ионин
12:32 В Верхотурье 12-летний ребёнок провалился в выгребную яму
12:18 Суд на три месяца закрыл екатеринбургское кафе «Афганский плов»
11:22 В Екатеринбурге пропала 13-летняя девочка в чёрной кепке
11:09 После нападения собаки на шестерых человек в Асбесте возбудили уголовное дело
10:54 Прокуратура проверит лагерь под Алапаевском, где избили десятилетнего мальчика
10:40 Дожди и грозы пройдут в Свердловской области
09:48 СМИ сообщают об избиении мальчика ребятами постарше в детском лагере под Алапаевском
09:34 Водитель грузовика с нетрезвой головой спровоцировал серию ДТП в Екатеринбурге
18:41 В Екатеринбурге мотоциклист без прав погиб в ДТП на улице Шефской
17:36 Air Arabia отменила рейс из Екатеринбурга из-за закрытого воздушного пространства Ирана
16:53 Врачи из Екатеринбурга стали лауреатами национальной медицинской премии «Призвание»
16:33 В Екатеринбурге в парке Лесоводов России обрушилась скульптура «Рудокоп»
15:11 В Краснотурьинске разыскивают водителя, сбившего ребёнка на пешеходном переходе
14:42 В Екатеринбург прибыл первый в России пятисекционный трамвай
14:08 В Екатеринбурге разыскивают 14-летнюю школьницу
Все новости Свердловской области
17:58 Молодых инженеров приглашают на технологический форум в Томске
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
18:01 Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
16:47 СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
15:23 В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
13:54 В Пермском крае обнаружили улицы Курта Кобейна и Джона Леннона
Все новости России и мира
18:43 Свердловчан пугают «зудом купальщика»
18:17 За два выходных дня в Свердловской области случилось более трёх десятков пожаров
17:57 В Верхнем Тагиле росгвардецы залезли в квартиру через окно, чтобы помочь женщине с инсультом
17:28 В алапаевском лагере «Спутник» прокомментировали инцидент и избиением мальчика
16:56 В Екатеринбурге полиция не стала возвращать сбежавших из дома братьев
16:37 Дело обвиняемой в нападении на одноклассницу сыновей жительницы Нижнего Тагила передадут в суд
15:56 До середины июля в Екатеринбурге закроют движение по улице Центральной
15:34 СК присоединился к расследованию случая с падением ребёнка в выгребную яму в Верхотурье
14:37 Серовчанина, обвиняемого в убийстве жительницы Нижнего Тагила и её сына, оставили в СИЗО
13:45 На севере Свердловской области нашли нефтяное месторождение
12:46 Новым министром инвестиций и развития Свердловской области назначен Дмитрий Ионин
12:32 В Верхотурье 12-летний ребёнок провалился в выгребную яму
12:18 Суд на три месяца закрыл екатеринбургское кафе «Афганский плов»
11:22 В Екатеринбурге пропала 13-летняя девочка в чёрной кепке
11:09 После нападения собаки на шестерых человек в Асбесте возбудили уголовное дело
10:54 Прокуратура проверит лагерь под Алапаевском, где избили десятилетнего мальчика
10:40 Дожди и грозы пройдут в Свердловской области
09:48 СМИ сообщают об избиении мальчика ребятами постарше в детском лагере под Алапаевском
09:34 Водитель грузовика с нетрезвой головой спровоцировал серию ДТП в Екатеринбурге
18:41 В Екатеринбурге мотоциклист без прав погиб в ДТП на улице Шефской
17:36 Air Arabia отменила рейс из Екатеринбурга из-за закрытого воздушного пространства Ирана
16:53 Врачи из Екатеринбурга стали лауреатами национальной медицинской премии «Призвание»
16:33 В Екатеринбурге в парке Лесоводов России обрушилась скульптура «Рудокоп»
15:11 В Краснотурьинске разыскивают водителя, сбившего ребёнка на пешеходном переходе
14:42 В Екатеринбург прибыл первый в России пятисекционный трамвай
14:08 В Екатеринбурге разыскивают 14-летнюю школьницу
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK