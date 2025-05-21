В Екатеринбурге открылся III Международный женский форум

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сегодня, 30 мая, в Екатеринбурге стартовал Международный женский форум — крупнейшая площадка для диалога женщин-лидеров из разных стран и отраслей. В рамках форума рассматривается целый ряд современных проблем.Форум проходит в Екатеринбурге уже третий год подряд и с каждым разом расширяет свою географию и повестку. В этом году программа включает более 20 тематических секций, охватывающих широкий спектр тем: международное сотрудничество, здоровье, экология, женское предпринимательство, цифровизация и культурный обмен. Особое внимание уделено взаимодействию со странами Шанхайской организации сотрудничества.На пленарной сессии «Единство. Согласие. Развитие» выступили эксперты и делегаты из Белоруссии, Египта, Киргизии, Шри-Ланки и России. Обсуждение затронуло перспективы гуманитарного партнёрства, влияние женщин на глобальные вызовы и возможности расширения международной повестки через женские инициативы.В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне особый акцент сделан на теме патриотического воспитания молодёжи и сохранения исторической памяти. Один из ключевых дискуссионных блоков посвящён роли женщин в передаче культурного и семейного наследия, укреплении традиционных ценностей и формировании идентичности будущих поколений.Международный женский форум в Екатеринбурге продолжит работу в течение нескольких дней, включая культурную программу, круглые столы и экспертные дискуссии. Основной площадкой мероприятий форума выступает международный выставочный центр «Екатеринбург-Экспо» МТС Live Холл.