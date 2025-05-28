Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге не нашлось пригодных для купания водоёмов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на нашлось ни одного водоёма, которое было бы пригодным для купания. Городские власти сообщают о запрете на купание.
В администрации города сообщили, что на сегодняшний день купание запрещено во всех водоёмах Екатеринбурга. В том числе Шарташ, Шувакиш, Верх-Истеский и Нижне-Исетский водохранилища, пруды Малоистокинский, Спартак, Патрушихинский и Елизоветенские, озёра Огородное, Утятское и водоём у гостиницы «Рамада».
В мэрии также рассказали, что на берегах городских водоёмах установили 92 аншлага «Купание запрещено», и попросили не пренебрегать этим запретом.
Напомним, что всего в Свердловской области признали пригодными для купания только шесть водоёмов. В них также разрешали купаться в прошлом году.
Отметим, что, судя по формулировке сообщения ДИП, это список пляжей, одобренных для купания Государственной инспекцией по маломерным судам (ГИМС МЧС), которая проверяет водоёмы на безопасность по критериям отсутствия опасных предметов на дне и наличия спасательных станций. В свою очередь Роспотребнадзор, проверяющий водоёмы на соответствие санитарно-гигиеническим требованиям, о безопасных для купания водоёмах в этом году не сообщал. В прошлом году ведомство не одобрило купание ни в одном водоёме Свердловской области.
В администрации города сообщили, что на сегодняшний день купание запрещено во всех водоёмах Екатеринбурга. В том числе Шарташ, Шувакиш, Верх-Истеский и Нижне-Исетский водохранилища, пруды Малоистокинский, Спартак, Патрушихинский и Елизоветенские, озёра Огородное, Утятское и водоём у гостиницы «Рамада».
В мэрии также рассказали, что на берегах городских водоёмах установили 92 аншлага «Купание запрещено», и попросили не пренебрегать этим запретом.
«Предупреждающие таблички устанавливаются не просто так. Следовательно, там, где аншлаг установлен, купаться действительно опасно для здоровья и жизни»,
– говорится в сообщении властей.
Напомним, что всего в Свердловской области признали пригодными для купания только шесть водоёмов. В них также разрешали купаться в прошлом году.
Отметим, что, судя по формулировке сообщения ДИП, это список пляжей, одобренных для купания Государственной инспекцией по маломерным судам (ГИМС МЧС), которая проверяет водоёмы на безопасность по критериям отсутствия опасных предметов на дне и наличия спасательных станций. В свою очередь Роспотребнадзор, проверяющий водоёмы на соответствие санитарно-гигиеническим требованиям, о безопасных для купания водоёмах в этом году не сообщал. В прошлом году ведомство не одобрило купание ни в одном водоёме Свердловской области.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию