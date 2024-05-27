Водоёмы Екатеринбурга не готовы к купальному сезону

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Купаться в реках и прудах, расположенных на территории Екатеринбурга, небезопасно для людей. К такому выводу пришли специалисты управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области.Такое происходит уже не первый год подряд — вода в водоёмах уральской столицы столь грязна, а их берега столь не прибраны и не оборудованы для летнего отдыха, что Роспотребнадзор выступает с рекомендацией воздержаться от купания. В этом году дают пробы воды и из реки Исеть, и из прудов и озёр Екатеринбурга. Среди болезней, которые можно подцепить, нырнув в такую водичку, инфекционное заболевание церкариоз.Меж тем, екатеринбуржцев не останавливают ни запреты, ни даже плохая, не располагающая к купанию погода. Они норовят открыть купальный сезон задолго до официального его начала. Так, всего несколько дней назад, когда у школьников проходили «Последние звонки», горожане сообащали, что замечают возле разных водоёмов молодых людей, лезущих в неуспевшую прогреться воду.