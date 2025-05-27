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В Свердловской области назвали пригодные для купания пляжи
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области назвали пляжи, которые пригодны для купания. В этом году их только семь, сообщили в департаменте информационной политики региона.
Пляжи оценивали спасатели и санитарные службы области.
Среди безопасных пляжи Верхне-Сысертского и Ленёвского водохранилищ, Верх-Нейвинского и Билимбаевского прудов, реки Серги, санатория «Гранатовая бухта» под Сысертью, а также пляж ООО «Кемпинг». Каждый из них оборудован спасательными станциями и имеют безопасное дно.
Пляжи оценивали спасатели и санитарные службы области.
«Несмотря на обилие озёр и прудов – в области их более 118 – официально пригодными для купания в 2025 году признаны только семь пляжей. Остальные – либо не оборудованы должным образом, либо не соответствуют санитарным нормам»,
– сказали в ДИПе.
Среди безопасных пляжи Верхне-Сысертского и Ленёвского водохранилищ, Верх-Нейвинского и Билимбаевского прудов, реки Серги, санатория «Гранатовая бухта» под Сысертью, а также пляж ООО «Кемпинг». Каждый из них оборудован спасательными станциями и имеют безопасное дно.
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