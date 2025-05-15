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На улице Академика Карпинского в Екатеринбурге запретят парковку
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге продолжают устанавливать знаки, запрещающие парковку вдоль дорог. Ещё пара таких должна будет появиться на улице Академика Карпинского.
Об этом Вечерним ведомостям сообщили в пресс-службе мэрии. Установить знаки планируют в третьем квартале года. Устанавливать собираются знаки № 3.27«Остановка запрещена» с табличкой №8.24 «Работает эвакуатор».
Отметим, что улица Академика Карпинского проходит рядом с школой №300 «Перспектива». Также рядом находятся детский сад и спортивная школа.
Ранее мэрия анонсировала установку таких знаков на улице Технической, а до этого сообщалось о планах запретить парковку сразу на трёх улицах.
Об этом Вечерним ведомостям сообщили в пресс-службе мэрии. Установить знаки планируют в третьем квартале года. Устанавливать собираются знаки № 3.27«Остановка запрещена» с табличкой №8.24 «Работает эвакуатор».
Отметим, что улица Академика Карпинского проходит рядом с школой №300 «Перспектива». Также рядом находятся детский сад и спортивная школа.
Ранее мэрия анонсировала установку таких знаков на улице Технической, а до этого сообщалось о планах запретить парковку сразу на трёх улицах.
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