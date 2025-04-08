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На трёх улицах в Екатеринбурге установят новые дорожные знаки
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Ещё на двух улицах уральской столицы планируется установка дорожных знаков, одни из которых запрещают остановку, а другие – разрешают только поворот направо.
Как сообщили Вечерним ведомостям в мэрии, знаки №3.27«Остановка запрещена» с табличкой №8.24 «Работает эвакуатор» появятся на улице Технической, от переулка Теплоходного до улицы Надеждинской.
А знаки №4.1.2 «Движение направо», указывающие, что поворот в другую сторону или движение прямо запрещены, планируют установить:
– от дома на Технической, 23;
– от дома на Билимбаевской, 3.
Как сообщили Вечерним ведомостям в мэрии, знаки №3.27«Остановка запрещена» с табличкой №8.24 «Работает эвакуатор» появятся на улице Технической, от переулка Теплоходного до улицы Надеждинской.
А знаки №4.1.2 «Движение направо», указывающие, что поворот в другую сторону или движение прямо запрещены, планируют установить:
– от дома на Технической, 23;
– от дома на Билимбаевской, 3.
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