На трёх улицах в Екатеринбурге установят новые дорожные знаки

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Ещё на двух улицах уральской столицы планируется установка дорожных знаков, одни из которых запрещают остановку, а другие – разрешают только поворот направо.Как сообщили Вечерним ведомостям в мэрии, знаки №3.27«Остановка запрещена» с табличкой №8.24 «Работает эвакуатор» появятся на улице Технической, от переулка Теплоходного до улицы Надеждинской.А знаки №4.1.2 «Движение направо», указывающие, что поворот в другую сторону или движение прямо запрещены, планируют установить: