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Екатеринбуржцу, стрелявшему у храма Большой Златоуст, суд заменил арест на домашний
Фото: Ленинский районный суд города Екатеринбурга
Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под домашний арест 30-летнего Романа Штадлера, обвиняемого в хулиганстве с применением оружия после появления в сети видео с его участием. Следствие ранее ходатайствовало о продлении содержания под стражей, однако суд отказал в удовлетворении запроса. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Постановлением суда от 16 мая мужчине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 17 июня включительно с установлением запрета на определённые действия. Судебный акт пока не вступил в законную силу.
Видео появилось 18 марта в сообществе «Русская община». На кадрах мужчина танцует на фоне храма Большой Златоуст, а затем стреляет в воздух из пистолета. Авторы публикации назвали стрелявшего «приезжим», который «устроил себе праздник с пальбой из пистолета под куполами известной уральской святыни» и «плясал под национальную музыку на глазах у испуганных прохожих в дни строгого Великого поста».
На следующий день после публикации Штадлера задержали. Ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ — «хулиганство с применением оружия». Дело взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. Позднее следователи сообщили, что мужчина мог быть причастен к стрельбе по окнам дома на Таллинском переулке. По этому эпизоду ведётся сбор показаний.
По словам адвоката Натальи Волковой, видео было снято около двух лет назад, а пистолет, из которого стрелял её подзащитный, был охолощённым: «можно сказать, игрушка». Она подчеркнула, что на записи нет прохожих и детей, а сам Штадлер является гражданином России.
Постановлением суда от 16 мая мужчине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 17 июня включительно с установлением запрета на определённые действия. Судебный акт пока не вступил в законную силу.
Видео появилось 18 марта в сообществе «Русская община». На кадрах мужчина танцует на фоне храма Большой Златоуст, а затем стреляет в воздух из пистолета. Авторы публикации назвали стрелявшего «приезжим», который «устроил себе праздник с пальбой из пистолета под куполами известной уральской святыни» и «плясал под национальную музыку на глазах у испуганных прохожих в дни строгого Великого поста».
На следующий день после публикации Штадлера задержали. Ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ — «хулиганство с применением оружия». Дело взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. Позднее следователи сообщили, что мужчина мог быть причастен к стрельбе по окнам дома на Таллинском переулке. По этому эпизоду ведётся сбор показаний.
По словам адвоката Натальи Волковой, видео было снято около двух лет назад, а пистолет, из которого стрелял её подзащитный, был охолощённым: «можно сказать, игрушка». Она подчеркнула, что на записи нет прохожих и детей, а сам Штадлер является гражданином России.
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