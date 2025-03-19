Возрастное ограничение 18+
Видео, из-за которого задержали мужчину, стрелявшего из пистолета на фоне храма в Екатеринбурге, оказалось двухлетней давности
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Ролик, на котором 30-летний Роман Штадлер стреляет в воздух на фоне храма Большой Златоуст в центре Екатеринбурга, был записан «порядка двух лет назад», рассказала Вечерним ведомостям его адвокат Наталья Волкова.
Вдобавок 30-летний Роман Штадлер – гражданин РФ, рожденный в России, а в его руках был охолощенный пистолет: «можно сказать, игрушка». Он никому не угрожал и не имел умысла на хулиганство, заявила Наталья Волкова.
18 марта в сообществе «Русская община» в соцсетях опубликовали видео, на котором Штадлер танцует в компании других людей, а потом стреляет в воздух из пистолета. Сообщество назвало стрелявшего «приезжим», который «устроил себе праздник с пальбой из пистолета под куполами известной уральской святыни» и «плясал под национальную музыку на глазах у испуганных прохожих в дни строгого Великого поста».
19 марта стало известно, что мужчину задержали и предъявили обвинение в хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ). Доложить о ходе расследования дела потребовал глава СКР Александр Бастрыкин. Сегодня Штадлеру могут избрать меру пресечения.
Также ранее в СК Вечерним ведомостям сообщили, что обвиняемый якобы мог быть причастен к стрельбе из окон дома на Таллинском переулке, 6, в связи с чем следователи стали искать очевидцев или пострадавших.
«Видео было снято порядка двух лет назад. Если хорошо рассмотрите ролик, то увидите, что еще есть листва на деревьях. Соответственно, вряд ли мне кто-то покажет 18 марта, что у нас в центре цветут деревья. Это был бар «Молодость». В шесть утра, никаких детей там нет рядом с ним»,
– утверждает адвокат.
Вдобавок 30-летний Роман Штадлер – гражданин РФ, рожденный в России, а в его руках был охолощенный пистолет: «можно сказать, игрушка». Он никому не угрожал и не имел умысла на хулиганство, заявила Наталья Волкова.
«Я полагаю, что ажиотаж в этой истории создан искусственно. Интересанты в истории уже установлены. К ним будут предъявляться вопросы в правовом поле. И суть в том, что, наверное, вся эта ситуация была настроена на раскачивание общества, создание конфликта. Вчера он мне сам подтвердил, что является православным христианином. Каких-либо радикальных методов он не пытался нигде демонстрировать»,
– добавила адвокат.
18 марта в сообществе «Русская община» в соцсетях опубликовали видео, на котором Штадлер танцует в компании других людей, а потом стреляет в воздух из пистолета. Сообщество назвало стрелявшего «приезжим», который «устроил себе праздник с пальбой из пистолета под куполами известной уральской святыни» и «плясал под национальную музыку на глазах у испуганных прохожих в дни строгого Великого поста».
19 марта стало известно, что мужчину задержали и предъявили обвинение в хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ). Доложить о ходе расследования дела потребовал глава СКР Александр Бастрыкин. Сегодня Штадлеру могут избрать меру пресечения.
Также ранее в СК Вечерним ведомостям сообщили, что обвиняемый якобы мог быть причастен к стрельбе из окон дома на Таллинском переулке, 6, в связи с чем следователи стали искать очевидцев или пострадавших.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию