Видео, из-за которого задержали мужчину, стрелявшего из пистолета на фоне храма в Екатеринбурге, оказалось двухлетней давности

– утверждает адвокат.

«Видео было снято порядка двух лет назад. Если хорошо рассмотрите ролик, то увидите, что еще есть листва на деревьях. Соответственно, вряд ли мне кто-то покажет 18 марта, что у нас в центре цветут деревья. Это был бар «Молодость». В шесть утра, никаких детей там нет рядом с ним»,