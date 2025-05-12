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СМИ сообщают о проверке Роспотребнадзора в школах, которые обсулживает «Глобусресурс»
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В СМИ сообщают, что представители свердловского управления Роспотребнадзора с сегодняшнего дня начали проверять школы, в которые поставляет еду «Глобусресурс».
Об этом, ссылаясь на пресс-службу ведомства, сообщает «Сигнал Урал».
Ранее стало известно, что поставщику школьного питания разрешили вернуться к работе. Организация отчиталась перед судом об устранённых нарушениях, из-за которых было принято решение приостановить деятельность пищеблока школы, и суд позволил вернуться к обслуживанию школы №178, где произошло массовое отравление. После этого, напомним, в работе компании обнаружились нарушения.
Об этом, ссылаясь на пресс-службу ведомства, сообщает «Сигнал Урал».
Ранее стало известно, что поставщику школьного питания разрешили вернуться к работе. Организация отчиталась перед судом об устранённых нарушениях, из-за которых было принято решение приостановить деятельность пищеблока школы, и суд позволил вернуться к обслуживанию школы №178, где произошло массовое отравление. После этого, напомним, в работе компании обнаружились нарушения.
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