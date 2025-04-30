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«Письма с фронта» предлагают почитать посетителям Музея истории Екатеринбурга
Фото: Музей истории Екатеринбурга / m-i-e.ru
В честь юбилейного, восьмидесятого Дня Победы Музей истории Екатеринбурга подготовил выставку «Письма с фронта». Основу экспозиции составляют подлинные весточки с место проведения боёв, которые получали уральцы от родных, ушедших воевать с гитлеровской Германией.
Выставка «Письма с фронта» будет работать с 15 марта по 19 октября 2025 года. Несмотря на название, экспозиция включает и письма, которые слали из тыла отцам, мужьям и братьям свердловчане. Эти листочки бумаги были такими ценными для советских бойцов, что они берегли их до конца войны и потом возвращались с ними в родные края.
Посетители выставки смогут узнать, в каких условиях рождалась эта корреспонденция, как она проходила длинный путь до адресатов и какое значение имела для боевого духа и сохранения надежды на мирное будущее. В создании выставки поучаствовали УФПС Свердловской области АО «Почта России», Свердловский творческий союз журналистов во главе с Александром Левиным, Музей энергетики Урала, Музей истории школы № 60 поселка Малый Исток, Музей боевой славы моряков и морских пехотинцев гимназии № 116, а также Музей истории развития трамвайно-троллейбусного управления Екатеринбурга. Письма из семейных архивов передавали в музей и сами екатеринбуржцы.
Выставка «Письма с фронта» будет работать с 15 марта по 19 октября 2025 года. Несмотря на название, экспозиция включает и письма, которые слали из тыла отцам, мужьям и братьям свердловчане. Эти листочки бумаги были такими ценными для советских бойцов, что они берегли их до конца войны и потом возвращались с ними в родные края.
Посетители выставки смогут узнать, в каких условиях рождалась эта корреспонденция, как она проходила длинный путь до адресатов и какое значение имела для боевого духа и сохранения надежды на мирное будущее. В создании выставки поучаствовали УФПС Свердловской области АО «Почта России», Свердловский творческий союз журналистов во главе с Александром Левиным, Музей энергетики Урала, Музей истории школы № 60 поселка Малый Исток, Музей боевой славы моряков и морских пехотинцев гимназии № 116, а также Музей истории развития трамвайно-троллейбусного управления Екатеринбурга. Письма из семейных архивов передавали в музей и сами екатеринбуржцы.
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