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13 килограммов вязаных вещей передали новоуральцы недоношенным малышам Екатеринбурга
Фото: пресс-служба Минздрава Свердловской области
Екатеринбургский клинический перинатальный центр получил тёплую и душевную посылку из Новоуральска. Для недоношенных малышей новоуральцы передали более 13 килограммов вязаных изделий.
В посылке из Новоуральска — 40 комплектов одежды, 10 мягких «гнёздышек» для сна младенцев, 25 игрушек и несколько специальных валиков для поддержки детских спинок. Вещи эти вязали и собирали в посылку студенты и сотрудники медицинского колледжа, волонтёры Красного Креста, а также рукодельницы из объединения «Феи для торопыжек». Для последних эта инициатива особенно важна: многие из мастериц сами родились раньше срока или воспитывают детей, которые прошли через аналогичные трудности.
Как поясняют в Минздраве Свердловской области, благотворительная акция была приурочена к Международному дню Красного Креста и Красного Полумесяца, который отмечается сегодня, 8 мая. Это особый день, когда во всём мире вспоминают о важности помощи ближним и значении добрых дел.
В посылке из Новоуральска — 40 комплектов одежды, 10 мягких «гнёздышек» для сна младенцев, 25 игрушек и несколько специальных валиков для поддержки детских спинок. Вещи эти вязали и собирали в посылку студенты и сотрудники медицинского колледжа, волонтёры Красного Креста, а также рукодельницы из объединения «Феи для торопыжек». Для последних эта инициатива особенно важна: многие из мастериц сами родились раньше срока или воспитывают детей, которые прошли через аналогичные трудности.
Как поясняют в Минздраве Свердловской области, благотворительная акция была приурочена к Международному дню Красного Креста и Красного Полумесяца, который отмечается сегодня, 8 мая. Это особый день, когда во всём мире вспоминают о важности помощи ближним и значении добрых дел.
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