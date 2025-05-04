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Что такое коммеморация памяти о войне объяснят в Ельцин-центре
Фото: Вечерние Ведомости
В середине недели, 7 мая, в Екатеринбурге пройдёт лекция «Память о войне в эпоху перемен: коммеморация Великой Отечественной войны в 90-е годы». Её автор — кандидат исторических наук, руководитель научного отдела Музея Бориса Ельцина Евгения Емельянова.
«Лихие 90-е» стали для России временем серьёзного переосмысления прошлого. Эти процессы затронули и память о Великой Отечественной войне, которая в советское время считалась незыблемой. В своей лекции Евгений Емельянов расскажет, как менялись со временем взгляды на помощь союзников, на роль командиров Красной армии, на решения госбезопасности и масштабы людских потерь. Он также объяснит, почему именно в 90-е годы День Победы окончательно стал главным праздником страны, вытеснив годовщину Октябрьской революции, и какие мемориальные проекты, заложенные ещё при СССР, были завершены уже в постсоветское время.
Отдельное внимание лектор уделит письмам Бориса Ельцина, которые отправлялись от его имени ветеранам, и появлению традиции парадов на Красной площади 9 мая. Лекция обещает ответить на многие вопросы о том, как Россия искала новый язык для разговора о войне в эпоху перемен.
Начало мероприятия запланировано на 16.00 в образовательном центре «небоскрёба» Ельцина. Вход свободный, по предварительной регистрации.
«Лихие 90-е» стали для России временем серьёзного переосмысления прошлого. Эти процессы затронули и память о Великой Отечественной войне, которая в советское время считалась незыблемой. В своей лекции Евгений Емельянов расскажет, как менялись со временем взгляды на помощь союзников, на роль командиров Красной армии, на решения госбезопасности и масштабы людских потерь. Он также объяснит, почему именно в 90-е годы День Победы окончательно стал главным праздником страны, вытеснив годовщину Октябрьской революции, и какие мемориальные проекты, заложенные ещё при СССР, были завершены уже в постсоветское время.
Отдельное внимание лектор уделит письмам Бориса Ельцина, которые отправлялись от его имени ветеранам, и появлению традиции парадов на Красной площади 9 мая. Лекция обещает ответить на многие вопросы о том, как Россия искала новый язык для разговора о войне в эпоху перемен.
Начало мероприятия запланировано на 16.00 в образовательном центре «небоскрёба» Ельцина. Вход свободный, по предварительной регистрации.
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