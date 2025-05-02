Свердловские врачи спасли пациентку с редкой болезнью крови

– пояснил заведующий отделением лабораторной диагностики СОКБ №1, врач-гематолог Пётр Бочкарёв.

«Пациенты с таким заболеванием нуждаются в постоянной заместительной терапии и находятся под наблюдением гематологов. Однако, как и все остальные люди, эти пациенты подвержены и другим заболеваниям. И оказание помощи в такой ситуации требует особого подхода»,