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Свердловские врачи спасли пациентку с редкой болезнью крови

17.44 Понедельник, 5 мая 2025
Фото: Минздрав Свердловской области
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В Екатеринбурге спасли 47-лентюю женщину с редким наследственным заболеванием крови – болезнью Виллебранда, которая характеризуется возникновением спонтанных кровотечений.

Как рассказали в министерстве здравоохранения Свердловской области, у непростой пациентки возникли две опасные аневризмы артерий головного мозга, каждая из которых представляла прямую угрозу. Ситуацию осложняло редкое заболевание, которое могло привести к неконтролируемому кровотечению. Спасать женщину взялись специалисты Городской клинической больницы №40, куда женщина поступила с внутричерепным кровоизлиянием, и врачи Свердловской областной клинической больницы №1, лаборатория которой оперативно оценила состояние крови пациентки.

«Пациенты с таким заболеванием нуждаются в постоянной заместительной терапии и находятся под наблюдением гематологов. Однако, как и все остальные люди, эти пациенты подвержены и другим заболеваниям. И оказание помощи в такой ситуации требует особого подхода»,

– пояснил заведующий отделением лабораторной диагностики СОКБ №1, врач-гематолог Пётр Бочкарёв.


Решающую роль в спасении пациентки сыграло наличие в СОКБ №1 уникальной экспресс-лаборатории – единственной в регионе, которая способна проводить специфические исследования крови в режиме реального времени.

«Прямо в ходе операции в нашей экспресс-лаборатории был выполнен комплексный анализ взятой у пациентки пробы крови, позволивший оценить систему свёртывания. По его результатам мы поняли, что риска кровотечения в данном случае нет, и предостерегли коллег от введения препаратов, повышающих свёртываемость крови, что грозило бы тромботическими осложнениями»,

– рассказал Пётр Бочкарёв.


В итоге сложные операции прошли без каких-либо осложнений, и уже на 11-е сутки пациентку выписали из стационара.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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07:28 Свердловское УГИБДД сообщает о двух смертельных ДТП
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