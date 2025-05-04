Жильцы екатеринбургского ЖК «Янтарная долина» жалуются на дорожные перекрытия

Фото: читатель Вечерних ведомостей





– негодует горожанин. «Когда работы начались, доехать до нашего ЖК стало практически невозможно. С Татищева не заехать. С Крауля, через АЗС Газпром – тоже. Единственная дорога лежит по убитому проезду через частный сектор по улице Анри Барбюса и Танкистов»,

Фото: читатель Вечерних ведомостей

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге жильцы ЖК «Янтарная долина» страдают из-за дорожных перекрытий, из-за которых до дома стало тяжело добираться.Читатель Вечерних ведомостей сообщает, что с марта рядом с жилым комплексом началась подготовка к прокладке труб. Из-за неё добираться до дома (в том числе к соседнему ЖК «Здоровье») оказалось проблематично. Однако ситуация усугубилась, когда начались сами работы по укладке труб.По его словам, подрядчик, прокладывающий трубы, пути объезда никак не обозначил. В итоге страдают все – жильцы, экстренные службы, ответственные за вывоз мусора, таксисты и курьеры. Жильцы жилого комплекса по этому поводу обращались в администрацию, но, с их же слов, там не заявки не реагируют.Получить оперативный комментарий от мэрии корреспонденту Вечерних ведомостей не удалось.