Спасатели предупреждают о непогоде 6 мая в Свердловской области

В связи с этим спасатели напоминают о необходимости соблюдать простые меры безопасности:

– обходить стороной рекламные щиты и другие конструкции, которые могут быть неустойчивыми;

– не прятаться от ветра у стен зданий;

– стараться не парковать машины под деревьями;

– закрывать окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия в доме во время сильного ветра.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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