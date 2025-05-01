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Спасатели предупреждают о непогоде 6 мая в Свердловской области
Фото: Ольга Медведева
Завтра, 6 мая, в Свердловской области ожидается непогода. Синоптики прогнозируют ветер до 18 метров в секунду. О сильном ветре предупреждают в МЧС региона.
Телефон экстренных служб – «112».
Прогноз на начало недели мы публиковали тут.
В связи с этим спасатели напоминают о необходимости соблюдать простые меры безопасности:
– обходить стороной рекламные щиты и другие конструкции, которые могут быть неустойчивыми;
– не прятаться от ветра у стен зданий;
– стараться не парковать машины под деревьями;
– закрывать окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия в доме во время сильного ветра.
– обходить стороной рекламные щиты и другие конструкции, которые могут быть неустойчивыми;
– не прятаться от ветра у стен зданий;
– стараться не парковать машины под деревьями;
– закрывать окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия в доме во время сильного ветра.
Телефон экстренных служб – «112».
Прогноз на начало недели мы публиковали тут.
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