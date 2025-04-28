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Грозы и сильный ветер ожидаются в Свердловской области
Фото: Юлия Кольтенберг
В Свердловской области ожидаются дожди и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Также синоптики прогнозируют в регионе грозы.
Сегодня, 5 мая, в Свердловской области обычно с прояснениями, кратковременный дождь. Температура воздуха днём +15...+20°C, на севере в горах до +12°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге также кратковременный дождь, днём +21...+23°C. Ветер 4-9 м/сек.
Во вторник, 6 мая, в регионе переменная облачность, местами небольшой дождь, на севере до умеренного, днём местами гроза. Температура ночью +8...+13°C, днём +19...+24°C, на крайнем севере до +16. Ветер 5-10 м/сек, днём местами порывы 15-18 м/сек.
В столице Урала без существенных осадков, ночью +11...+13°C, днём +21...+23°C. Ветер 5-10 м/сек, днём порывы до 15 м/сек.
В среду, 7 мая, в Свердловской области ночью облачно с прояснениями, в отдельных районах гроза, температура +3...+8°C, днём переменная облачность, местами кратковременный дождь, +12...+17°C. Ветер 5-10 м/сек, ночью местами порывы 15-18 м/сек.
В уральской столице ночью облачно с прояснениями, кратковременный дождь, +6...+8°C; днём переменная облачность, без существенных осадков, +14...+16°C. Ветер 5-10 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 5 мая, в Свердловской области обычно с прояснениями, кратковременный дождь. Температура воздуха днём +15...+20°C, на севере в горах до +12°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге также кратковременный дождь, днём +21...+23°C. Ветер 4-9 м/сек.
Во вторник, 6 мая, в регионе переменная облачность, местами небольшой дождь, на севере до умеренного, днём местами гроза. Температура ночью +8...+13°C, днём +19...+24°C, на крайнем севере до +16. Ветер 5-10 м/сек, днём местами порывы 15-18 м/сек.
В столице Урала без существенных осадков, ночью +11...+13°C, днём +21...+23°C. Ветер 5-10 м/сек, днём порывы до 15 м/сек.
В среду, 7 мая, в Свердловской области ночью облачно с прояснениями, в отдельных районах гроза, температура +3...+8°C, днём переменная облачность, местами кратковременный дождь, +12...+17°C. Ветер 5-10 м/сек, ночью местами порывы 15-18 м/сек.
В уральской столице ночью облачно с прояснениями, кратковременный дождь, +6...+8°C; днём переменная облачность, без существенных осадков, +14...+16°C. Ветер 5-10 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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