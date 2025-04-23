В Асбесте начался суд по резонансному делу о смертельном ДТП

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Асбестовский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела, вызвавшего широкий общественный резонанс. На скамье подсудимых — местный житель Рафис Шарипов, обвиняемый в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Речь идёт о преступлении, предусмотренном пунктом «б» части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации.По версии следствия, трагедия произошла 24 декабря прошлого года следующим образом. Обвиняемый, управляя автомобилем марки «Chevrolet», совершил наезд на мужчину, переходившего дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм пешеход скончался на месте. Позднее было установлено, что погибший занимал должность заместителя начальника пожарной части города Асбеста.Процесс проходит под председательством судьи Андрея Сергеевича Палкина. В настоящий момент идёт стадия судебного следствия — заслушиваются стороны, допрашиваются свидетели, исследуются материалы дела.