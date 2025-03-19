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Дума Сысерти оспорила решение суда, требовавшего повторного рассмотрения вопроса о референдуме по вопросу мусорного предприятия

11.43 Четверг, 20 марта 2025
Фото: читатель Вечерних ведомостей
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Дума Сысертского городского округа обратилась с апелляционной жалобой на решение суда, которое обязывало думу снова рассмотреть на заседании вопрос о проведении в городе референдума по вопросу строительства под Сысертью мусорного предприятия. Данные появились в карточке дела 18 марта, на них обратил внимание «Коммерсантъ-Урал».

Спикер думы Илья Тугбаев заявил журналистам, что суд не оспаривал правомочность отказа в проведении референдума. Судья Александр Транзалов лишь счел, что закрытия заседания думы потребовал один депутат Вадим Старков, хотя по регламенту думы это должно быть требование председателя или более трети депутатов. «В нашем случае председатель вынес вопрос на утверждение, 11 депутатов, что более 1/3, проголосовали за проведение закрытого заседания. В связи с тем, что никакого нарушения не было, дума подала апелляцию», – цитирует Тугбаева издание.

Помимо этого, вопрос о размещении мусорного предприятия с полигоном твердых коммунальных отходов относится к региональным, а не к местным, считает спикер думы.

24 сентября 2024 года дума Сысерти закрыла заседание, на котором депутаты должны были утвердить или отклонить проведение референдума по строительству предприятия с мусорным полигоном. Заседание депутаты закрыли, после чего один из депутатов Алексей Бондарев, не согласный с таким решением, подал в суд на думу. Суд обязал депутатов рассмотреть вопрос повторно.

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Мстислав Письменков © Вечерние ведомости


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09:17 В ДТП на Советской в Екатеринбурге пострадали три автомобиля
08:52 В Ревде мужчина насмерть забил свою сестру молотком
21:02 Более 9 тысяч нарушений пресекли свердловские постовые на прошлой неделе
20:34 С Красноуральска стартанёт серия фестивалей «Другие измерения»
19:55 В Нижнем Тагиле задержали опасных хулиганов
19:33 Треть вчерашних свердловских пожаров пришлась на жилой сектор, один погубил человека
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17:18 Дело сбившего на Уралмаше женщину с коляской водителя передали в суд
16:28 Тремя сутками ареста наказали магнитогорца за суету в готовящемся ко взлёту самолёте в Кольцово
15:31 Стрелявший в продавца из страйкбольного автомата житель Североуральска ответит перед судом
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