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Федеральный Минсельхоз снова выступил против размещения мусорного полигона на сельхозземлях Сысертского района
Скан документа
Федеральный Минсельхоз снова выступил против размещения мусорного полигона на сельскохозяйственных землях на юге Сысертского района.
Департамент земельной политики, имущественных отношений и госсобственности (Депземполитика) министерства сельского хозяйства РФ направил в правительство Свердловской области письмо, в котором просит рассмотреть возможность уточнения места расположения мусорного полигона на территории Сысертского городского округа Свердловской области.
Скан документа, датированного 15 апреля, выложила организация «Щит малой Родины», объединяющая активистов, выступающих против строительства мусорного полигона.
Свою просьбу Минсельхоз мотивировал в том числе тем, что Свердловская область в последние годы находится в числе регионов, лидирующих по выбытию земель сельхозназначения из сельскохозяйственного оборота.
Напомним, Минсельхоз является единственным госорганом, последовательно выступающим против исключения выбранного властями Свердловской области под полигон участка из земель сельхозназначения. Ранее сотрудники ведомства составляли административный протокол на владельца за то, что участок не возделывался, однако после апелляции владельца (им тогда был банк «Агропромкредит») административное дело было прекращено – Вечерние ведомости показывали видео с этого процесса.
Департамент земельной политики, имущественных отношений и госсобственности (Депземполитика) министерства сельского хозяйства РФ направил в правительство Свердловской области письмо, в котором просит рассмотреть возможность уточнения места расположения мусорного полигона на территории Сысертского городского округа Свердловской области.
Скан документа, датированного 15 апреля, выложила организация «Щит малой Родины», объединяющая активистов, выступающих против строительства мусорного полигона.
Свою просьбу Минсельхоз мотивировал в том числе тем, что Свердловская область в последние годы находится в числе регионов, лидирующих по выбытию земель сельхозназначения из сельскохозяйственного оборота.
Напомним, Минсельхоз является единственным госорганом, последовательно выступающим против исключения выбранного властями Свердловской области под полигон участка из земель сельхозназначения. Ранее сотрудники ведомства составляли административный протокол на владельца за то, что участок не возделывался, однако после апелляции владельца (им тогда был банк «Агропромкредит») административное дело было прекращено – Вечерние ведомости показывали видео с этого процесса.
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