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Переписка о памятнике Ленина в Верхней Пышме продолжается

20.51 Пятница, 18 апреля 2025
Коллаж: Вечерние ведомости (Фото: «Федерация скейтбординга России»)
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Никак не уляжется возникший внезапно спор о памятнике советскому вождю в Верхней Пышме. После комментария городских чиновников, отрицающих, что Ильич будет вписан в новую скейт-площадку, Федерация скейтбординга России посчитала необходимым выступить с официальным сообщением.

В телеграм-канале Федерации появился текст следующего содержания:

«По нашей информации, заказчиком проекта, главным архитектором города и одной из ведущих компаний по строительству скейт-парков — Legato Construction — было принято решение переосмыслить пространство вокруг памятника и вдохнуть в него новую жизнь. Памятник, долгие годы находившийся в полузаброшенном состоянии, сейчас стал частью современного общественного пространства, сохранив своё место в городской среде по-новому.

Мы считаем, что в сложившемся решении нет ничего неуважительного. Наоборот — это пример того, как через современные формы взаимодействия можно пробудить интерес к прошлому. Скейтбординг сегодня — это не просто спорт, это часть городской культуры и форма самовыражения. Включение исторических объектов в новые контексты может стать поводом для интереса к истории, изучения прошлого и даже волонтерской деятельности. В стране существует множество памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Возможно, общественное внимание, вызванное данным проектом, станет стимулом к их восстановлению.

Мы уверены, что подобные инициативы способны стать мостом между поколениями, формируя у молодежи живой и личностный интерес к истории. История — сложный и многослойный процесс, и если современная молодежь заинтересуется им через такой необычный и вовлекающий опыт — это можно только приветствовать».


Напомним, заочный спор между Федерацией и чиновниками Верхней Пышмы возник после того, как в соцсети попали фотографии, на которых видно, что новую скейт-площадку построили вокруг памятника, постамент которого превращён в один из элементов трассы. Представители администрации поспешили сообщить, что «визуализация скейтбордистов — чья-то недобрая шутка».

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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16:32 Подозреваемого в убийстве женщины и её сына в Серове отправили под стражу
16:05 В Нижнем Тагиле будут судить подростков за вымогательство у 12-летнего школьника
15:37 В Туринском округе за рулём трактора скончался мужчина
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14:24 К семи годами приговорили верхнепышминца за убийства брата
13:44 В Асбесте росгвардейцы прибыли на вызов и нашли автоугонщика из федерального розыска
13:13 «УГМК-арена» победила в номинации «Ледовый дворец – открытие» премии Sport Facilities
12:42 В Екатеринбурге вынесли приговор бывшей сотруднице банка по делу о хищении 15 миллионов рублей
12:12 Полиция установила личность женщины, чью голову нашли на севере Свердловской области
11:11 Свердловский Роспотребнадзор отчитался о состоянии питьевой воды
10:38 Екатеринбургские врачи спасли новорождённого с тяжёлой болезнью лёгких
09:49 СК проводит проверку в связи с наездом на электросамокате на ребёнка возле 127-й екатеринбургской школы
09:42 В рамках акции «Древо памяти» школьники высадят 150 деревьев в Екатеринбурге
23:42 Осуждённому за пост в телеграм-канале екатеринбургскому пиарщику Ширшикову в заключении удалили глаз
21:43 Топоры и пилы зашумели теперь и на Эльмаше
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