Переписка о памятнике Ленина в Верхней Пышме продолжается

«По нашей информации, заказчиком проекта, главным архитектором города и одной из ведущих компаний по строительству скейт-парков — Legato Construction — было принято решение переосмыслить пространство вокруг памятника и вдохнуть в него новую жизнь. Памятник, долгие годы находившийся в полузаброшенном состоянии, сейчас стал частью современного общественного пространства, сохранив своё место в городской среде по-новому.



Мы считаем, что в сложившемся решении нет ничего неуважительного. Наоборот — это пример того, как через современные формы взаимодействия можно пробудить интерес к прошлому. Скейтбординг сегодня — это не просто спорт, это часть городской культуры и форма самовыражения. Включение исторических объектов в новые контексты может стать поводом для интереса к истории, изучения прошлого и даже волонтерской деятельности. В стране существует множество памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Возможно, общественное внимание, вызванное данным проектом, станет стимулом к их восстановлению.



Мы уверены, что подобные инициативы способны стать мостом между поколениями, формируя у молодежи живой и личностный интерес к истории. История — сложный и многослойный процесс, и если современная молодежь заинтересуется им через такой необычный и вовлекающий опыт — это можно только приветствовать».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию