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Переписка о памятнике Ленина в Верхней Пышме продолжается
Коллаж: Вечерние ведомости (Фото: «Федерация скейтбординга России»)
Никак не уляжется возникший внезапно спор о памятнике советскому вождю в Верхней Пышме. После комментария городских чиновников, отрицающих, что Ильич будет вписан в новую скейт-площадку, Федерация скейтбординга России посчитала необходимым выступить с официальным сообщением.
В телеграм-канале Федерации появился текст следующего содержания:
Напомним, заочный спор между Федерацией и чиновниками Верхней Пышмы возник после того, как в соцсети попали фотографии, на которых видно, что новую скейт-площадку построили вокруг памятника, постамент которого превращён в один из элементов трассы. Представители администрации поспешили сообщить, что «визуализация скейтбордистов — чья-то недобрая шутка».
В телеграм-канале Федерации появился текст следующего содержания:
«По нашей информации, заказчиком проекта, главным архитектором города и одной из ведущих компаний по строительству скейт-парков — Legato Construction — было принято решение переосмыслить пространство вокруг памятника и вдохнуть в него новую жизнь. Памятник, долгие годы находившийся в полузаброшенном состоянии, сейчас стал частью современного общественного пространства, сохранив своё место в городской среде по-новому.
Мы считаем, что в сложившемся решении нет ничего неуважительного. Наоборот — это пример того, как через современные формы взаимодействия можно пробудить интерес к прошлому. Скейтбординг сегодня — это не просто спорт, это часть городской культуры и форма самовыражения. Включение исторических объектов в новые контексты может стать поводом для интереса к истории, изучения прошлого и даже волонтерской деятельности. В стране существует множество памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Возможно, общественное внимание, вызванное данным проектом, станет стимулом к их восстановлению.
Мы уверены, что подобные инициативы способны стать мостом между поколениями, формируя у молодежи живой и личностный интерес к истории. История — сложный и многослойный процесс, и если современная молодежь заинтересуется им через такой необычный и вовлекающий опыт — это можно только приветствовать».
Мы считаем, что в сложившемся решении нет ничего неуважительного. Наоборот — это пример того, как через современные формы взаимодействия можно пробудить интерес к прошлому. Скейтбординг сегодня — это не просто спорт, это часть городской культуры и форма самовыражения. Включение исторических объектов в новые контексты может стать поводом для интереса к истории, изучения прошлого и даже волонтерской деятельности. В стране существует множество памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Возможно, общественное внимание, вызванное данным проектом, станет стимулом к их восстановлению.
Мы уверены, что подобные инициативы способны стать мостом между поколениями, формируя у молодежи живой и личностный интерес к истории. История — сложный и многослойный процесс, и если современная молодежь заинтересуется им через такой необычный и вовлекающий опыт — это можно только приветствовать».
Напомним, заочный спор между Федерацией и чиновниками Верхней Пышмы возник после того, как в соцсети попали фотографии, на которых видно, что новую скейт-площадку построили вокруг памятника, постамент которого превращён в один из элементов трассы. Представители администрации поспешили сообщить, что «визуализация скейтбордистов — чья-то недобрая шутка».
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