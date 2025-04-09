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Администрация Верхней Пышмы назвала недоброй шуткой скейт-площадку вокруг памятника Ленину

17.00 Пятница, 18 апреля 2025
Коллаж: Вечерние ведомости (Фото: «Федерация скейтбординга России»)
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В администрации Верхней Пышмы назвали фотографии, на которой памятник В.И. Ленину стал частью скейт-площадки, чьей-то недоброй шуткой.

11 апреля в федерация скейтбординга России опубликовала в своих соцсетях фотографии памятника, вокруг которого была возведена скейт-площадка, а сам монумент был её частью.

«В Верхней Пышме появился необычный скейт-парк прямо на площади у памятника Ленину. Его реализовала команда Legato Construction – архитекторы, строители, райдеры и проектировщики, которые не просто создают бетонные площадки, а проектируют настоящие пространства движения»,

– говорится в сообщении, сопровождающим фотографии.


После этого на сайте администрации верхнепышминского городского округа появился комментарий председателя гордумы Ивана Зернова, который назвал фотографии визуализацией скейтбордистов.

«Сегодня на этом участке ведутся строительные работы, поэтому территория огорожена и проход закрыт. Скорее всего, визуализация скейтбордистов – чья-то недобрая шутка»,

– сказал Зернов.


Он также заявил, что на этом месте реализуется тот проект, который выбрали горожане в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». По его словам, памятник на этом месте сохранится, а скейт-площадку сделают в другом, не превращая постамент в рампу.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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16:32 Подозреваемого в убийстве женщины и её сына в Серове отправили под стражу
16:05 В Нижнем Тагиле будут судить подростков за вымогательство у 12-летнего школьника
15:37 В Туринском округе за рулём трактора скончался мужчина
14:32 В Екатеринбурге с 19 апреля начнёт действовать особый противопожарный режим
14:24 К семи годами приговорили верхнепышминца за убийства брата
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13:13 «УГМК-арена» победила в номинации «Ледовый дворец – открытие» премии Sport Facilities
12:42 В Екатеринбурге вынесли приговор бывшей сотруднице банка по делу о хищении 15 миллионов рублей
12:12 Полиция установила личность женщины, чью голову нашли на севере Свердловской области
11:11 Свердловский Роспотребнадзор отчитался о состоянии питьевой воды
10:38 Екатеринбургские врачи спасли новорождённого с тяжёлой болезнью лёгких
09:49 СК проводит проверку в связи с наездом на электросамокате на ребёнка возле 127-й екатеринбургской школы
09:42 В рамках акции «Древо памяти» школьники высадят 150 деревьев в Екатеринбурге
23:42 Осуждённому за пост в телеграм-канале екатеринбургскому пиарщику Ширшикову в заключении удалили глаз
21:43 Топоры и пилы зашумели теперь и на Эльмаше
20:57 Житель уральского села ответит за крушение вертолёта
20:08 Количество свердловских пожаров в жилом секторе стремится к нулю на фоне обострения обстановки
19:03 В Саду Казанцева презентуют «зелёную» книгу
18:38 Екатеринбуржцев зовут спортивно ориентироваться в Калиновском лесу
18:15 Суд в Екатеринбурге отпустил журналиста Евгения Анисимова из СИЗО
18:08 Благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге приостановили после жалобы
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