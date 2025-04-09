Администрация Верхней Пышмы назвала недоброй шуткой скейт-площадку вокруг памятника Ленину

– говорится в сообщении, сопровождающим фотографии.

«В Верхней Пышме появился необычный скейт-парк прямо на площади у памятника Ленину. Его реализовала команда Legato Construction – архитекторы, строители, райдеры и проектировщики, которые не просто создают бетонные площадки, а проектируют настоящие пространства движения»,