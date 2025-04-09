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Администрация Верхней Пышмы назвала недоброй шуткой скейт-площадку вокруг памятника Ленину
Коллаж: Вечерние ведомости (Фото: «Федерация скейтбординга России»)
В администрации Верхней Пышмы назвали фотографии, на которой памятник В.И. Ленину стал частью скейт-площадки, чьей-то недоброй шуткой.
11 апреля в федерация скейтбординга России опубликовала в своих соцсетях фотографии памятника, вокруг которого была возведена скейт-площадка, а сам монумент был её частью.
После этого на сайте администрации верхнепышминского городского округа появился комментарий председателя гордумы Ивана Зернова, который назвал фотографии визуализацией скейтбордистов.
Он также заявил, что на этом месте реализуется тот проект, который выбрали горожане в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». По его словам, памятник на этом месте сохранится, а скейт-площадку сделают в другом, не превращая постамент в рампу.
11 апреля в федерация скейтбординга России опубликовала в своих соцсетях фотографии памятника, вокруг которого была возведена скейт-площадка, а сам монумент был её частью.
«В Верхней Пышме появился необычный скейт-парк прямо на площади у памятника Ленину. Его реализовала команда Legato Construction – архитекторы, строители, райдеры и проектировщики, которые не просто создают бетонные площадки, а проектируют настоящие пространства движения»,
– говорится в сообщении, сопровождающим фотографии.
После этого на сайте администрации верхнепышминского городского округа появился комментарий председателя гордумы Ивана Зернова, который назвал фотографии визуализацией скейтбордистов.
«Сегодня на этом участке ведутся строительные работы, поэтому территория огорожена и проход закрыт. Скорее всего, визуализация скейтбордистов – чья-то недобрая шутка»,
– сказал Зернов.
Он также заявил, что на этом месте реализуется тот проект, который выбрали горожане в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». По его словам, памятник на этом месте сохранится, а скейт-площадку сделают в другом, не превращая постамент в рампу.
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