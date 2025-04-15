За падение вертолёта ответит житель Первоуральска

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Уральская транспортная прокуратура завершила расследование уголовного дела о крушении частного вертолета и направила материалы в суд. На скамье подсудимых — 39-летний житель Первоуральска, обвиняемый в грубом нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем тяжкий вред здоровью и многомиллионный ущерб.Трагический инцидент произошёл 12 июня 2024 года в окрестностях поселка Билимбай городского округа Первоуральск. По версии следствия, мужчина, не имеющий соответствующего авиационного образования и допуска к управлению воздушным судном, осуществил полёт на вертолете марки «Robinson R44». Более того, сам вертолёт, как установлено, не имел действующего сертификата летной годности. Несмотря на очевидные нарушения, полёт состоялся и… завершился падением. В результате происшествия пассажир получил тяжёлые травмы, а собственнику вертолёта был нанесён ущерб, оцениваемый в сумму свыше 9 миллионов рублей. Сам обвиняемый не пострадал.Следствие вело управление Следственного комитета России по транспорту. Дело возбуждено по части 1.1 статьи 263 Уголовного кодекса Российской Федерации («нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, совершенное лицом, не имеющим соответствующего права»). Санкции по данной статье предусматривают наказание вплоть до лишения свободы.Теперь судьбу «бесправного» вертолётчика решит суд, куда материалы дела уже переданы для рассмотрения по существу.