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За падение вертолёта ответит житель Первоуральска

20.57 Четверг, 17 апреля 2025
Фото: Уральская транспортная прокуратура
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Уральская транспортная прокуратура завершила расследование уголовного дела о крушении частного вертолета и направила материалы в суд. На скамье подсудимых — 39-летний житель Первоуральска, обвиняемый в грубом нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем тяжкий вред здоровью и многомиллионный ущерб.

Трагический инцидент произошёл 12 июня 2024 года в окрестностях поселка Билимбай городского округа Первоуральск. По версии следствия, мужчина, не имеющий соответствующего авиационного образования и допуска к управлению воздушным судном, осуществил полёт на вертолете марки «Robinson R44». Более того, сам вертолёт, как установлено, не имел действующего сертификата летной годности. Несмотря на очевидные нарушения, полёт состоялся и… завершился падением. В результате происшествия пассажир получил тяжёлые травмы, а собственнику вертолёта был нанесён ущерб, оцениваемый в сумму свыше 9 миллионов рублей. Сам обвиняемый не пострадал.

Следствие вело управление Следственного комитета России по транспорту. Дело возбуждено по части 1.1 статьи 263 Уголовного кодекса Российской Федерации («нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, совершенное лицом, не имеющим соответствующего права»). Санкции по данной статье предусматривают наказание вплоть до лишения свободы.

Теперь судьбу «бесправного» вертолётчика решит суд, куда материалы дела уже переданы для рассмотрения по существу.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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Более 22 млн рублей вернули свердловчане, оплачивая поездки в общественном транспорте через СБП
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20:57 За падение вертолёта ответит житель Первоуральска
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18:08 Благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге приостановили
17:33 Кикшеринговые компании в Екатеринбурге снизили скорость самокатов до 20 километров в час
17:17 В столице Урала утвердили новую площадку КРТ на улице Стачек
16:39 Роспотребнадзор предупредил о фейке про заражение воды в Свердловской области
15:51 В Екатеринбурге возле 127-й школы подросток на электросамокате сбил ребёнок
15:32 Об избиении девушки на парковке екатеринбургского ТЦ доложат главе СК
14:27 СК проводит проверку в связи с травмированием ребёнка во время занятия на скалодроме в Екатеринбурге
13:34 Две девочки на электросамокате попали под машину на Амундсена в Екатеринбурге
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11:00 В Полевском неадекватный мужчина обстрелял окна жилого дома
10:45 В столице Урала исчезла 13-летняя девочка в очках
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09:35 В Екатеринбурге Hyundai Solaris сбил пожилую женщину
09:09 На Химмаше пропала 15-летняя девочка с татуировкой в виде сердца на руке
21:01 В Екатеринбурге упавшая старушка разбила машину
20:30 На трассе Екатеринбург–Тюмень грузовик откинул прицеп
20:13 Обвинённый во взятках мэр Дегтярска завтра предстанет перед судом
19:46 Прокуратура защитила права нижнетагильского железнодорожника
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