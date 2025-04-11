Возрастное ограничение 18+
ГИБДД закрыла участок улицы Невьянске из-за ям и ремонта
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Невьянске ГИБДД закрыла участок улицы Кирова, от 51-го по 57-й дом, из-за плохого состояния дороги.
Проезд закрыли сегодня, 16 апреля. Поводом для перекрытия стали многочисленные выбоины и заужение проезжей части вследствие аварийных работ, которые там сейчас проводятся, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
Там также рассказали, что после проверки госинспекторами дорожного надзора было вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ («несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения») тем, кто несёт ответственность за состояние проезжей части, а также направлено предписание.
Проезд закрыли сегодня, 16 апреля. Поводом для перекрытия стали многочисленные выбоины и заужение проезжей части вследствие аварийных работ, которые там сейчас проводятся, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
«Ограничения будут сняты после устранения дефектов дорожного покрытия и приведения его в безопасное состояние»,
– сказали в управлении.
Там также рассказали, что после проверки госинспекторами дорожного надзора было вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ («несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения») тем, кто несёт ответственность за состояние проезжей части, а также направлено предписание.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию