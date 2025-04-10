Умер пострадавший две недели назад в ДТП между Пышмой и Талицей мальчик

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сегодня утром в больнице скончался 14-летний мальчик, за жизнь которого врачи боролись две недели. Об этом сообщает ГИБДД Свердловской области.На больничной койке подросток оказался 30 марта в результате дорожно-транспортного происшествия, случившегося на 10-километре трассы Пышма-Талица. В качестве участника спортивного мероприятия он ехал на велосипеде в составе организованной колонны, когда на него наехала машина марки «Lada Priora».Известно, что за рулём машины находился человек, всего на 5 лет старше пострадавшего. Наезд он совершил, когда юный велосипедист выполнял разворот.Сотрудники Госавтоинспекции сразу отметили, что организаторы спортивного мероприятие предпринимали меры для обеспечения безопасности его участников. В частности, велосипедистов сопровождали их тренер и спецавтомобиль. Увы, это не помогло избежать беды.