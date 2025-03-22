Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге дендропарк на Первомайской закроют на просушку
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге дендропарк на улице Первомайской собираются закрыть на ежегодную весеннюю просушку. Об этом сообщают в телеграм-канале дендрологических парков.
Случится это 27 марта.
Когда парк откроют, пока неизвестно. Обычно, чтобы полностью просохнуть, парку требуется не больше месяца.
Дендропарк на улице 8 Марта закрывать пока не планируют.
Случится это 27 марта.
«После зимы газоны пропитаны водой и пористые, как губка. Активное передвижение по ним может привести к нарушению не только газонов, но и повреждению корневых систем деревьев»,
– поясняет ресурс.
Когда парк откроют, пока неизвестно. Обычно, чтобы полностью просохнуть, парку требуется не больше месяца.
Дендропарк на улице 8 Марта закрывать пока не планируют.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области ожидается сильный ветер до 21 м/с
22 марта 2025
22 марта 2025
В Екатеринбурге 15-летний подросток попал под колеса автомобиля на красном сигнале светофора
16 марта 2025
16 марта 2025
Экскурсантов в Екатеринбурге посылают… в баню
20 марта 2025
20 марта 2025