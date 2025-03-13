Возрастное ограничение 18+
Глава СК поручил доложить ему об инциденте со стрельбой возле храма в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал доклад об инциденте со стрельбой возле храма Большой Златоуст в Екатеринбурге.
Напомним, что вчера в районе перекрёстка улиц 8 Марта – Малышева мужчина, стоя через дорогу от храма, выстрелил в воздух. Он уже задержан. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ – «Хулиганство».
«Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах»,
– говорится в сообщении Следкома.
Напомним, что вчера в районе перекрёстка улиц 8 Марта – Малышева мужчина, стоя через дорогу от храма, выстрелил в воздух. Он уже задержан. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ – «Хулиганство».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Глава СК потребовал доклад в связи с выявлением сальмонеллёза у малышей из екатеринбургского детсада
13 марта 2025
13 марта 2025
Глава СК потребовал доклад об инциденте в СУНЦ УрФУ
14 марта 2025
14 марта 2025