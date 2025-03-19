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Стрелявший возле храма в Екатеринбурге мог устроить стрельбу по окнам

09.58 Четверг, 20 марта 2025
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
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Мужчина, который выстрелил, стоя через дорогу от храма Большой Златоуст, мог устроить стрельбу в ещё одном месте.

Как сообщил Вечерним ведомостям помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга, выяснилось, что этот выстрел в тот вечер мог быть не единственным.

«В ходе расследования установлено, что в вечернее время 18 февраля 2025 года указанный фигурант также неоднократно стрелял из пистолета, выстрелы были произведены им из окна дома на Таллинском переулке, 6 в сторону окон жилых домов»,

– рассказал Шульга.


В связи с этим следователи просят всех, кто мог пострадать из-за действий мужчины или просто оказаться очевидцами стрельбы, просят звонить по номерам: 8(343)261-11-23, 8-982-654-03-63. Либо обращаться в полицию по линии «02».

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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09:56 Первая конференция об искусственном интеллекте в рекламе от МТС AdTech пройдет в Екатеринбурге
09:17 В ДТП на Советской в Екатеринбурге пострадали три автомобиля
08:52 В Ревде мужчина насмерть забил свою сестру молотком
21:02 Более 9 тысяч нарушений пресекли свердловские постовые на прошлой неделе
20:34 С Красноуральска стартанёт серия фестивалей «Другие измерения»
19:55 В Нижнем Тагиле задержали опасных хулиганов
19:33 Треть вчерашних свердловских пожаров пришлась на жилой сектор, один погубил человека
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18:30 Жителей Свердловской области спросили об их социальной защищённости
17:42 Похолодание до -13°C и гололедицу обещают в Свердловской области
17:18 Дело сбившего на Уралмаше женщину с коляской водителя передали в суд
16:28 Тремя сутками ареста наказали магнитогорца за суету в готовящемся ко взлёту самолёте в Кольцово
15:31 Стрелявший в продавца из страйкбольного автомата житель Североуральска ответит перед судом
14:16 В свердловском УГИБДД предупредили о возможных сбоях в работе светофоров
13:41 Работу пищеблока при СУНЦ УрФУ приостановили на 40 суток
13:10 Глава СК поручил доложить ему об инциденте со стрельбой возле храма в Екатеринбурге
12:46 Суд признал незаконным избрание кандидата-«спойлера» мэром Берёзовского
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10:37 К 13 годам колонии приговорили жителя Первоуральска за убийство гостя
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