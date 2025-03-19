Стрелявший возле храма в Екатеринбурге мог устроить стрельбу по окнам

– рассказал Шульга.

«В ходе расследования установлено, что в вечернее время 18 февраля 2025 года указанный фигурант также неоднократно стрелял из пистолета, выстрелы были произведены им из окна дома на Таллинском переулке, 6 в сторону окон жилых домов»,