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Стрелявший возле храма в Екатеринбурге мог устроить стрельбу по окнам
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Мужчина, который выстрелил, стоя через дорогу от храма Большой Златоуст, мог устроить стрельбу в ещё одном месте.
Как сообщил Вечерним ведомостям помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга, выяснилось, что этот выстрел в тот вечер мог быть не единственным.
В связи с этим следователи просят всех, кто мог пострадать из-за действий мужчины или просто оказаться очевидцами стрельбы, просят звонить по номерам: 8(343)261-11-23, 8-982-654-03-63. Либо обращаться в полицию по линии «02».
Как сообщил Вечерним ведомостям помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга, выяснилось, что этот выстрел в тот вечер мог быть не единственным.
«В ходе расследования установлено, что в вечернее время 18 февраля 2025 года указанный фигурант также неоднократно стрелял из пистолета, выстрелы были произведены им из окна дома на Таллинском переулке, 6 в сторону окон жилых домов»,
– рассказал Шульга.
В связи с этим следователи просят всех, кто мог пострадать из-за действий мужчины или просто оказаться очевидцами стрельбы, просят звонить по номерам: 8(343)261-11-23, 8-982-654-03-63. Либо обращаться в полицию по линии «02».
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