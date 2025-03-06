Студенты-дизайнеры УрГАХУ навестили птиц в нижнетагильском реабилитационном центре

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Накануне студенты-дизайнеры второго курса Уральского государственного архитектурно-художественного университета посетили Центр реабилитации диких животных «Солнечная Птица». Сделано это было не из любопытства — визит может вылиться в благое сотрудничество.Центр реабилитации диких животных «Солнечная Птица» находится в Нижнем Тагиле. Поездку туда возглавила преподаватель университета Мария Семёнкина. Вместе с тремя студентками — Алисой Абрамовой, Ульяной Валиевой и Любовью Половниковой — она узнала подробности о деятельности Центра. Визитёры пообщались с волонтёром Евгенией Томашевич и руководителем Центра Юлией Жеребцовой, которые рассказали истории некоторых из пернатых опекаемых организации.В «Солнечной Птице» содержится более 20 хищных птиц, многие из которых в силу полученных травм больше никогда не смогут вернуться в природу. Среди них — полярная сова Рик, страдающая от последствий ранений, и болотная сова Кусь, прославившаяся своим необычным «лающим» голосом. Студентки также увидели семейство неясытей и домашних гусей, следующих за диким сородичем.Поездка дала осознать студентам уральского вуза важность поддержки Центра, где раненые и ослабленные птицы получают второй шанс. А главное, девушки вдохновились общением с птицами, чтобы приступить к разработке визуальной концепции и стратегии продвижения «Солнечной Птицы». Выполнение этой задачи, поставленной перед студентами-дизайнерами УрГАХУ, поможет привлечь внимание к проекту и улучшить финансирование, что напрямую скажется на условиях содержания и реабилитации птиц.