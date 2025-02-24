Возрастное ограничение 18+
За «парилку» в поезде получил нагоняй начальник екатеринбургского Вагонного участка
Фото: Вечерние Ведомости
Свердловская транспортная прокуратура провела проверку по жалобе пассажира на несоблюдение температурного режима в поезде «Новороссийск – Приобье». Отсутствие кондиционера превращало нахождение в вагоне в пытку.
Нарушение было зафиксировано ещё в июле 2024 года. Выяснилось, что температура воздуха в вагоне поезда «Новороссийск – Приобье» достигала +28°C из-за неисправности системы кондиционирования.
По итогам проверки начальнику Вагонного участка Екатеринбург Уральского филиала АО «ФПК» внесено представление, предписывающее устранение выявленных недостатков и предотвращение подобных ситуаций в будущем. Кроме того, ответственное должностное лицо привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 14.4 КоАП РФ за оказание услуг, не соответствующих установленным требованиям. Ему назначен штраф.
Нарушение было зафиксировано ещё в июле 2024 года. Выяснилось, что температура воздуха в вагоне поезда «Новороссийск – Приобье» достигала +28°C из-за неисправности системы кондиционирования.
По итогам проверки начальнику Вагонного участка Екатеринбург Уральского филиала АО «ФПК» внесено представление, предписывающее устранение выявленных недостатков и предотвращение подобных ситуаций в будущем. Кроме того, ответственное должностное лицо привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 14.4 КоАП РФ за оказание услуг, не соответствующих установленным требованиям. Ему назначен штраф.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Студентам УрГУПС улучшили условия общего проживания после прокурорского вмешательства
24 февраля 2025
24 февраля 2025
Прокуратура нашла нарушения в работе «Алапаевского горводоканала» при сбросе сточных вод
04 марта 2025
04 марта 2025
В Асбесте на пешеходном переходе сбили пешехода
04 марта 2025
04 марта 2025