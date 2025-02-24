За «парилку» в поезде получил нагоняй начальник екатеринбургского Вагонного участка

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Свердловская транспортная прокуратура провела проверку по жалобе пассажира на несоблюдение температурного режима в поезде «Новороссийск – Приобье». Отсутствие кондиционера превращало нахождение в вагоне в пытку.Нарушение было зафиксировано ещё в июле 2024 года. Выяснилось, что температура воздуха в вагоне поезда «Новороссийск – Приобье» достигала +28°C из-за неисправности системы кондиционирования.По итогам проверки начальнику Вагонного участка Екатеринбург Уральского филиала АО «ФПК» внесено представление, предписывающее устранение выявленных недостатков и предотвращение подобных ситуаций в будущем. Кроме того, ответственное должностное лицо привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 14.4 КоАП РФ за оказание услуг, не соответствующих установленным требованиям. Ему назначен штраф.