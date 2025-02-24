Возрастное ограничение 18+

Прокуратура нашла нарушения в работе «Алапаевского горводоканала» при сбросе сточных вод

17.27 Вторник, 4 марта 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Свердловская природоохранная прокуратура сообщила о нарушениях в работе МУП «Алапаевский горводоканал» при сбросе сточных вод в реку Нейва.

В ходе проверки выяснилось, что сточные воды сбрасываются с превышением допустимой концентрации веществ. В связи с этим на исполняющего обязанности директора предприятия было возбуждено административное дело по части 4 статьи 8.13 КоАП РФ – «Нарушение требований к охране водных объектов», по итогам которого суд оштрафовал «Алапаевский горводоканал» на 50 тысяч рублей.

На этом претензии к предприятию не закончились. Природоохранный прокурор также потребовал от руководства предприятия и главы Алапаевска принять меры по выделению финансирования на разработку проектно-сметной документации для будущей реконструкции очистных сооружений, найдя их работу неэффективной.

Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры, заявили в ведомстве.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Студентам УрГУПС улучшили условия общего проживания после прокурорского вмешательства
24 февраля 2025
Проверки Уральской транспортной прокуратуры принесли бюджету РФ свыше 36 миллионов
25 февраля 2025
Попавшая в Байкаловском районе под трактор женщина получит компенсацию за травмы
26 февраля 2025
С поддельными правами житель Каменска-Уральского доехал до скамьи подсудимых
25 февраля 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Могилу создателя первого уральского универсама отыскала в Японии журналистка из Екатеринбурга
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
19:16 УрГАХУ начал подготовку к архитектурному фестивалю в Екатеринбурге
18:55 Дюжина пожаров бушевала в Свердловской области в понедельник
17:54 Устроившего драку на дороге со смертельным исходом в Екатеринбурге таксисту избрали меру пресечения
17:27 Прокуратура нашла нарушения в работе «Алапаевского горводоканала» при сбросе сточных вод
16:50 Виновной в гибели собственного сына жительнице Новоуральска заменили условное наказание на реальное
16:07 Ройзман* прокомментировал иск о ликвидации Фонда
15:55 Дело о расправе над двумя котами в Алапаевске передали в суд
15:05 Ещё одному обвиняемому в похищении девушек в Каменске-Уральском избрали меру пресечения
14:43 Билеты на «УГМК-Арену» появятся на новом сайте ХК «Автомобилист» в тестовом режиме с 5 марта
13:32 Управление свердловского СК возглавил Богдан Францишко
13:01 В Первоуральске будут судить виновника ДТП со смертельным исходом по дороге в Шалю
12:08 В Екатеринбурге на пять дней закроют движение на улице Гражданской
11:27 В Екатеринбурге хотят отремонтировать подземный переход возле железнодорожного вокзала
10:43 В Асбесте на пешеходном переходе сбили пешехода
10:20 Директор ботсада УрО РАН убеждена в невозможности присвоить Берёзовой роще охраняемый статус
10:07 Полиция Нижнего Тагила начала проверку после сообщений о якобы «резне в школах»
09:21 18 тонн томатов из Казахстана уничтожили в Екатеринбурге
21:40 В Первоуральске водитель грузовика насмерть сбил пешехода
21:14 В Первоуральске осуждён «кинувший» по телефону стариков мошенник
20:24 Музей-сад в Екатеринбурге стал выставкой женских образов
20:13 «Зебра» не спасла пешехода от наезда в Екатеринбурге
19:09 Статистику пожаров Свердловской области подпортил воскресный всплеск
18:39 Новый лекторий в Екатеринбурге стартует с рассказа про Уралмаш
18:15 На «УГМК-арене» отработали работу пожарных
17:56 В Первоуральске под колёса «Лады» выбежал 11-летний школьник
17:18 Мэрия Екатеринбурга запустила опрос на тему ограничений для электросамокатов
Все новости Свердловской области
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
18:01 Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
16:47 СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
15:23 В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
13:54 В Пермском крае обнаружили улицы Курта Кобейна и Джона Леннона
12:08 Депутат ГД предложил признать нежелательной «идеологию бодипозитива»
10:56 В Южной Корее арестован действующий президент, его доставили на допрос
17:57 NVMProject: в декабре неонацисты опубликовали более 60 видео с нападениями
15:14 СМИ: в Москве убит чемпион РФ по гиревому спорту
Все новости России и мира
19:16 УрГАХУ начал подготовку к архитектурному фестивалю в Екатеринбурге
18:55 Дюжина пожаров бушевала в Свердловской области в понедельник
17:54 Устроившего драку на дороге со смертельным исходом в Екатеринбурге таксисту избрали меру пресечения
17:27 Прокуратура нашла нарушения в работе «Алапаевского горводоканала» при сбросе сточных вод
16:50 Виновной в гибели собственного сына жительнице Новоуральска заменили условное наказание на реальное
16:07 Ройзман* прокомментировал иск о ликвидации Фонда
15:55 Дело о расправе над двумя котами в Алапаевске передали в суд
15:05 Ещё одному обвиняемому в похищении девушек в Каменске-Уральском избрали меру пресечения
14:43 Билеты на «УГМК-Арену» появятся на новом сайте ХК «Автомобилист» в тестовом режиме с 5 марта
13:32 Управление свердловского СК возглавил Богдан Францишко
13:01 В Первоуральске будут судить виновника ДТП со смертельным исходом по дороге в Шалю
12:08 В Екатеринбурге на пять дней закроют движение на улице Гражданской
11:27 В Екатеринбурге хотят отремонтировать подземный переход возле железнодорожного вокзала
10:43 В Асбесте на пешеходном переходе сбили пешехода
10:20 Директор ботсада УрО РАН убеждена в невозможности присвоить Берёзовой роще охраняемый статус
10:07 Полиция Нижнего Тагила начала проверку после сообщений о якобы «резне в школах»
09:21 18 тонн томатов из Казахстана уничтожили в Екатеринбурге
21:40 В Первоуральске водитель грузовика насмерть сбил пешехода
21:14 В Первоуральске осуждён «кинувший» по телефону стариков мошенник
20:24 Музей-сад в Екатеринбурге стал выставкой женских образов
20:13 «Зебра» не спасла пешехода от наезда в Екатеринбурге
19:09 Статистику пожаров Свердловской области подпортил воскресный всплеск
18:39 Новый лекторий в Екатеринбурге стартует с рассказа про Уралмаш
18:15 На «УГМК-арене» отработали работу пожарных
17:56 В Первоуральске под колёса «Лады» выбежал 11-летний школьник
17:18 Мэрия Екатеринбурга запустила опрос на тему ограничений для электросамокатов
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK