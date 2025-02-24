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Прокуратура нашла нарушения в работе «Алапаевского горводоканала» при сбросе сточных вод
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловская природоохранная прокуратура сообщила о нарушениях в работе МУП «Алапаевский горводоканал» при сбросе сточных вод в реку Нейва.
В ходе проверки выяснилось, что сточные воды сбрасываются с превышением допустимой концентрации веществ. В связи с этим на исполняющего обязанности директора предприятия было возбуждено административное дело по части 4 статьи 8.13 КоАП РФ – «Нарушение требований к охране водных объектов», по итогам которого суд оштрафовал «Алапаевский горводоканал» на 50 тысяч рублей.
На этом претензии к предприятию не закончились. Природоохранный прокурор также потребовал от руководства предприятия и главы Алапаевска принять меры по выделению финансирования на разработку проектно-сметной документации для будущей реконструкции очистных сооружений, найдя их работу неэффективной.
Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры, заявили в ведомстве.
В ходе проверки выяснилось, что сточные воды сбрасываются с превышением допустимой концентрации веществ. В связи с этим на исполняющего обязанности директора предприятия было возбуждено административное дело по части 4 статьи 8.13 КоАП РФ – «Нарушение требований к охране водных объектов», по итогам которого суд оштрафовал «Алапаевский горводоканал» на 50 тысяч рублей.
На этом претензии к предприятию не закончились. Природоохранный прокурор также потребовал от руководства предприятия и главы Алапаевска принять меры по выделению финансирования на разработку проектно-сметной документации для будущей реконструкции очистных сооружений, найдя их работу неэффективной.
Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры, заявили в ведомстве.
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